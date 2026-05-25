Judeline le canta a su niña interior en la monísima ‘pequeñita!’

La nueva canción de Judeline es una ensoñadora pieza que la artista se dedica a sí misma. Mejor dicho, a su versión de 5 años. Se trata de un aperitivo antes del lanzamiento de ‘soldadito español’, la canción original de Lara Fernández para ‘La bola negra’. De momento, ‘pequeñita!’ es la Canción del Día.

«Estoy tocando a mi amigo el mar con los pies intermitentemente, yo no me echo para atrás porque sé que mi amigo nunca me arrastraría a Tánger», escribía Judeline hace unos días en un post de Instagram. En este sentido, ‘pequeñita!’ también se trata de un regreso al pasado. Uno en el que la artista mira a los ojos de su yo infantil y le asegura que todos sus sueños se van a cumplir.

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«Lara eres tan pequeñita / Mira delante de ti / Hoy te dejaron solita / No siempre va a ser así», canta Lara en las primeras líneas entre teclados arpeggiados. En muchas ocasiones, Judeline ha contado cómo su infancia no fue la época más feliz de su vida, en gran parte por el bullying que sufría en su colegio y por el que se vio obligada a cambiarse de centro. Con 23 años, abraza su pasado: «Sé que hubo un momento dentro mía no hubo sitio para ti / Y cambié mi nombre».

‘pequeñita!’, como su título indica, no se hace grande en ningún momento, quedándose como una de las canciones más oníricas de Judeline. La falta de percusión hace que el impacto emocional de la canción sea total. Sobre todo, combinado con frases tan bonitas como esta: «Hoy susurraste a una estrella, pero te escuchaba Dios / Pronto serás como ellas, pronto serás como yo».