La bossa de Amaia y Judeline lleva a ‘Hips Don’t Lie’

Amaia y Judeline han sorprendido esta semana anunciando su primera colaboración. Su estrategia ha sido publicar dos imágenes de ambas jugando al ajedrez, cara a cara. Solo este jueves se ha revelado el título de la canción, ‘Com você’, y su lanzamiento durante la medianoche.

‘Com você’ («contigo» en portugués) es una bossa nova de ensueño, escrita a medida para las voces de Lara Fernández y Amaia. Ambas le cantan a una persona amada, de la que no se quieren separar: Judeline, en su estilo, habla de una «noche divina», referenciando un amor casi místico. Amaia, por su lado, entrega un juego de palabras muy propio de ella: «Quiero que quieras quedarte en mi vida / Puedo controlar tu mente si me miras». El estribillo une las dos voces en un mantra de «la la las».

‘Com você’ es una canción co-escrita por Carlos Ares, y producida en un estilo que devanea entre la bossa clásica y la rumba chill. La melodía referencia directamente la de ‘Amores como el nuestro’ (1992) de Jerry Rivera y su autor, Omar Alfanno, está debidamente acreditado. Se trata de la canción en la que se basó ‘Hips Don’t Lie’ (2006) de Shakira.

Vídeos como el de ‘Com você’ recuerdan al mundo que efectivamente es el siglo XXI. Dirigido por Daniel Dalfó (colaborador habitual de Amaia y ex pareja) y Carlos Marcenaro, muestra a las dos artistas interpretando la canción en espacios elegantes y futuristas, y destaca por su uso de efectos especiales en tres dimensiones, añadiendo un elemento de surrealismo al clip.

‘Com você’ es el primer lanzamiento de Amaia desde la salida de su último disco, ‘Si abro los ojos no es real‘ (2025). En cuanto a Judeline, sus singles recientes incluyen temas en solitario (‘chica de cristal’) y colaboraciones con Nine Inch Nails o Sega Bodega.

