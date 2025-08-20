Judeline y Sega Bodega recorren décadas de electrónica en ‘PIKI’

Judeline ha alcanzado hace un par de semanas el Disco de Oro por las 20.000 copias de ‘Bodhiria‘, sumando ventas y streaming. Su debut continúa en el top 75 español tras 42 semanas de permanencia: ya va a hacer un año de su lanzamiento y la gente lo sigue escuchando.

Eso no le ha impedido seguir publicando novedades este verano: ha sacado un excelente tema tipo Jeanette llamado ‘chica de cristal‘, una colaboración con Yerai Cortés y ahora mismo otra colaboración donde Sega Bodega es el artista principal. Se llama ‘PIKI’ y es muy representativa del sonido mutante del productor.

- Publicidad -

Con la voluptuosidad de la letra en castellano como denominador común, ‘PIKI’ comienza con unos beats propios de la era acid house. Al cabo de un minuto, el tema se pasa al techno. A los 2 minutos hay un fragmento que es puro italo, si no directamente una banda sonora de giallo, en ese momento sobre una base drum&bass que va apareciendo y desapareciendo. El hyperpop (¿o es trance, acaso hardcore?) emergen en el último tramo del tema.

Incluso hay un pequeño rastro de flamenco cuando Judeline cambia de melodía al final de un verso y dice eso de «La noche me aloca ya quiero tocarte / Tengo una cosita para regalarte». Fragmento que cierra la canción tras 4 minutos de viaje que resultan aventureros, quizá excesivos, no tan «pikis».

- Publicidad -

Veremos qué pasa con el tema en próximos días, pues se informa de que «vendrá acompañado de una cuidada campaña visual y una actuación en directo en el Riverland Festival, en Asturias, el 22 de agosto, donde ambos artistas interpretarán ‘PIKI’ por primera vez juntos». Os dejamos con otras fechas de la cantante:

22/08 – Riverland Festival, Asturias 24/08 – Cooltural Festival, Almería

4/09 – Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC), Sevilla

5/09 – Fiestas de Alcorcón, Madrid

6/09 – Phe Festival, Tenerife

3/10 – Festival B, Barcelona

2/11 – Indigo Festival, São Paulo

