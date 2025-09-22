Nine Inch Nails y Judeline meditan sobre la muerte para ‘Tron’

Este viernes ha visto la luz la banda sonora de ‘TRON: Ares’ compuesta por Trent Reznor y Atticus Ross. El dúo firma la obra como Nine Inch Nails y no con sus nombres individuales, como acostumbraban en sus colaboraciones para cine. El disco incluye un banger del calibre de ‘As Alive As You Need Me To Be’ y una sorpresa en forma de colaboración, la de la gaditana Judeline en ‘Who Wants to Live Forever?’.
La inesperada unión de Nine Inch Nails y Judeline se explica con que ambos forman parte del mismo sello discográfico, Interscope. En un post de Instagram, Lara Fernández, que acaba de ser nominada a tres Latin GRAMMYs por su debut ‘Bodhiria‘ (2024), ha agradecido a Interscope, a la agencia Las Olas y también al productor Ian Kirkpatrick (Dua Lipa, Selena Gomez, Britney Spears) -quien aparece en los créditos de producción junto a BJ Burton y Hudson Mohawke- su implicación en el proyecto.
En ‘Who Wants to Live Forever?’, Nine Inch Nails entrega una flotante balada electrónica atravesada por la conciencia de la mortalidad. Reznor canta las estrofas, imaginando un lugar mejor, y Judeline interpreta el estribillo con su registro susurrado habitual. En la letra, Fernández expresa su deseo de que la persona amada permanezca a su lado, hasta el final: «Todos nosotros estamos aquí para morir, quédate aquí conmigo, todo lo que tuvimos es tiempo», canta por supuesto en inglés. Pese a su protagonismo, Judeline no aparece acreditada en las plataformas de streaming.
‘Who Wants to Live Forever?’ se construye a partir de un piano que oscila entre lo fantasmal y lo luminoso, sobre una producción electrónica densa. El tratamiento digital evoca el glitch de principios de los 2000, y su crescendo termina derivando en un ambient tecno de gran tensión emocional. Reznor y Judeline, por su parte, hacen honor a la melodía de la canción, interpretándola cada uno en su personal estilo, llevándola cada uno a su particular universo sonoro.
Judeline ha anunciado recientemente el concierto de cierre de la gira de ‘Bodhiria’, que tendrá lugar el 22 de febrero de 2026 en el Movistar Arena de Madrid.