Nine Inch Nails y Judeline meditan sobre la muerte para ‘Tron’

Este viernes ha visto la luz la banda sonora de ‘TRON: Ares’ compuesta por Trent Reznor y Atticus Ross. El dúo firma la obra como Nine Inch Nails y no con sus nombres individuales, como acostumbraban en sus colaboraciones para cine. El disco incluye un banger del calibre de ‘As Alive As You Need Me To Be’ y una sorpresa en forma de colaboración, la de la gaditana Judeline en ‘Who Wants to Live Forever?’.

La inesperada unión de Nine Inch Nails y Judeline se explica con que ambos forman parte del mismo sello discográfico, Interscope. En un post de Instagram, Lara Fernández, que acaba de ser nominada a tres Latin GRAMMYs por su debut ‘Bodhiria‘ (2024), ha agradecido a Interscope, a la agencia Las Olas y también al productor Ian Kirkpatrick (Dua Lipa, Selena Gomez, Britney Spears) -quien aparece en los créditos de producción junto a BJ Burton y Hudson Mohawke- su implicación en el proyecto.

- Publicidad -

En ‘Who Wants to Live Forever?’, Nine Inch Nails entrega una flotante balada electrónica atravesada por la conciencia de la mortalidad. Reznor canta las estrofas, imaginando un lugar mejor, y Judeline interpreta el estribillo con su registro susurrado habitual. En la letra, Fernández expresa su deseo de que la persona amada permanezca a su lado, hasta el final: «Todos nosotros estamos aquí para morir, quédate aquí conmigo, todo lo que tuvimos es tiempo», canta por supuesto en inglés. Pese a su protagonismo, Judeline no aparece acreditada en las plataformas de streaming.

‘Who Wants to Live Forever?’ se construye a partir de un piano que oscila entre lo fantasmal y lo luminoso, sobre una producción electrónica densa. El tratamiento digital evoca el glitch de principios de los 2000, y su crescendo termina derivando en un ambient tecno de gran tensión emocional. Reznor y Judeline, por su parte, hacen honor a la melodía de la canción, interpretándola cada uno en su personal estilo, llevándola cada uno a su particular universo sonoro.

- Publicidad -

Judeline ha anunciado recientemente el concierto de cierre de la gira de ‘Bodhiria’, que tendrá lugar el 22 de febrero de 2026 en el Movistar Arena de Madrid.

