Nine Inch Nails cambian de batería y entregan un banger para ‘Tron’

Semanas después de encabezar el Mad Cool de Madrid, Nine Inch Nails anuncia un cambio de batería. El intercambio se produce con otra conocida banda de rock, Foo Fighters: Ilan Rubin, actual batería de Nine Inch Nails, pasará a tocar con Foo Fighters, mientras que Josh Freese, quien fue despedido de Foo Fighters en mayo, se unirá a las giras de Nine Inch Nails. No es la primera vez Freese toca la batería en Nine Inch Nails: lo hizo primero desde 2005 a 2008.

Por otro lado, Nine Inch Nails ha presentado nueva música estos días, un tema llamado ‘As Alive As You Need Me To Be’ que lleva ya casi 2 millones y medio de streams en Spotify, una cifra bastante alta para tratarse de un single nuevo de la banda de Trent Reznor y Atticus Ross.

‘As Alive As You Need Me To Be’ es el primer single de la banda sonora de ‘Tron: Ares’, la tercera entrega de la saga ‘Tron’ (la primera se estrenó en 1982 con banda sonora de Wendy Carlos; la segunda, en 2010 con banda sonora de Daft Punk). ‘As Alive As You Need Me To Be’ es la primera canción oficial de Nine Inch Nails desde 2021, aunque Reznor y Ross no se cansan de trabajar juntos y, en los últimos años, han compuesto varias bandas sonoras al margen del grupo que los une, por ejemplo las de dos aclamadas películas de 2024, ‘Challengers’ y ‘Queer’.

‘As Alive As You Need Me To Be’ puede ser también el banger más evidente de Nine Inch Nails en mucho tiempo. No es que singles recientes como ‘God Break Down the Door’ estuvieran nada mal, pero en ‘As Alive As You Need Me To Be’ la fórmula sonora clásica de Nine Inch Nails funciona a las mil maravillas y suena revitalizada. Parte del mérito está en esa base de synth-pop industrial que golpea con fuerza, pero también en la intensidad emocional del estribillo, donde Reznor suplica con fiereza: “dame algo en lo que creer”. Una combinación explosiva.

Parece que Nine Inch Nails han encontrado inspiración en el concepto de ‘Tron’. En una entrevista, Reznor explica la creación de ‘As Alive As You Need Me to Be’: «Pasamos mucho tiempo reflexionando sobre los matices de lo que ocurre en la historia. El concepto de vida artificial impregnada de sentimientos, emociones y una sensación de cuestionar su propósito y su reemplazabilidad, su falta de alma, en cierto modo». Desde esta premisa, su música suena más viva que nunca.