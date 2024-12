Amaia logra con ‘Tengo un pensamiento’ su mejor top desde 2018

Amaia protagoniza la entrada más fuerte de la semana en la lista de singles española con ‘Tengo un pensamiento‘. Promocionada con una presentación ya histórica en ‘La Revuelta’ de RTVE, donde se integró al término de lo que parecía una entrevista normal, y desarrollada en gran parte en plano secuencia, esta canción es top 14 en España. La entrada más fuerte de la semana en medio del huracán navideño de villancicos.

Para tratarse de una balada minimalista, con una instrumentación muy discreta, y sin partes machaconas repetidas hasta la saciedad, supone una especie de milagro navideño. La Bien Querida e Irenegarry, además de por supuesto Amaia Romero, aparecen en los créditos de la composición.

Este top 14 implica el mejor top de Amaia en España desde que ‘Tu canción’, su tema con Alfred que representó a España en Eurovisión en 2018, alcanzara el número 3 en nuestro país.

Después de aquello, Amaia ha sido más bien una artista de álbumes, aunque ha conseguido varios sleepers. ‘Perdona (ahora sí que sí)‘ con Carolina Durante y ‘El encuentro‘ con Alizzz lograron llegar al disco de platino, pero ninguna pasó de los puestos 35 y 36, respectivamente. Fueron disco de oro ‘Yo invito’ -número 57-, ‘La canción que no quiero cantarte’ con Aitana -número 59- y ‘Así bailaba’ con Rigoberta Bandini -número 41-. ‘El relámpago’, su primer tema en solitario, fue número 24, pero cayó enseguida, y no obtuvo certificación.

Veremos el recorrido que aguarda a ‘Tengo un pensamiento’, pero aún resiste en el top 40 de Spotify España. Lo que ocurra después de Reyes y si alguna radio o alguna playlist decide apoyarla será determinante para su resistencia. El 31 de enero se publica el disco ‘Si abro los ojos no es real’ y en febrero se presenta el álbum tanto en Sant Jordi Club como en el WiZink Center. JENESAISPOP es medio oficial de la fecha de Madrid, el 23 de febrero.

La lista de singles española cuenta con algunas entradas más, por ejemplo, ‘Se fue’ de Monocho Chavea y Morad en el número 15, y ‘Llame pa verte’ de Yaisel LM, Ozuna y JC Reyes en el 98; así como un par de temas de Hoke. Con Quevedo llega al puesto 65 (‘ABC’) y con Morad al 89 (‘Nos creíamos kíes’). Pero en verdad la noticia es la presencia de una docena de villancicos en el top 100.

Mariah Carey sube al top 4 con ‘All I Want for Christmas Is You‘, sin llegar a igualar su máximo en el top 3; algo que sí consiguen Wham! al subir al top 6 con ‘Last Christmas‘. David Bisbal sitúa 3 villancicos en el top 100, capitaneados por ‘El burrito sabanero’ en el puesto 9. A las puertas del top 20 aparecen ‘Jingle Bell Rock’ de Bobby Helms y ‘Rockin Around the Christmas Tree’ de Brenda Lee. Reentran villancicos de Kelly Clarkson, Michael Bublé, The Ronettes, Dean Martin… y se cuelan por primera vez ‘Ya es Navidad Popurrí’ de Raya Real en el 80 y ‘Santa Claus llegó a la ciudad’ de Luis Miguel en el 93.