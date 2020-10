Canción Del Día: Amaia y Alizzz se van de after en el vídeo de ‘El encuentro’

Alizzz ha publicado este jueves noche su nuevo single junto a Amaia… cuando el primero permanece en el número 1 de Spotify España gracias a su nueva producción para C. Tangana, ‘Demasiadas mujeres‘.

El productor barcelonés había compartido una playlist de canciones que han inspirado ‘El encuentro’ o a las que, como mínimo, recuerdan por sonido, y esta playlist incluía música bastante funky y bailable de Jungle, Her’s, Phoenix, Empire of the Sun o hasta Chimo Bayo, pero también cosas como ‘Heaven or Las Vegas’ de Cocteau Twins, ‘Love Will Tear Us Apart’ de Joy Division o ‘Desaparecer’ de Los Planetas. De ‘Good Life’ de Inner City a ‘This Charming Man’ de los Smiths, quedaba claro que ‘El encuentro’ aunaría elementos funky y guitarreros, quizás tan inspirados en el post-punk como ese ‘Todo me sabe a poco’ con el que Alizzz sorprendía hace unas semanas.

La pista de esta playlist que llevaba directamente al sonido de ‘El encuentro’, hoy nuestra «Canción Del Día», no estaba precisamente en Chimo Bayo a pesar de los vídeos de la ruta del bakalao que Alizzz ha compartido estos días en sus redes. Más bien estamos ante un tema pop bailable con influencias del post-disco y el «boogie» de los 80, próximo al trabajo de los mexicanos CLUBZ. El vídeo de ‘El encuentro’ ya puede verse y sí hace referencia a la ruta, pues ha sido rodado en Valencia: esto va de «un encuentro» que termina en after, con Amaia marcándose un «pos’ miradme tol’ coño» en un punto del vídeo, Alizzz orinando en campo abierto, ambos bailando bajo la luz del sol… y más cosas.

Sobre su colaboración con Amaia, Alizzz ha explicado: “Con Amaia decidimos hacer una canción sobre un momento, sin explicar demasiado nada y dejando abiertas las posibilidades”, explica Alizzz sobre cómo surgió la colaboración. “Los dos habíamos vivido algo similar, un encuentro fortuito con alguien con el que has tenido algo importante, pero que no ves desde hace mucho. Es una situación sugerente donde todo está en el aire y nadie sabe qué puede pasar. En el tema la voz de Amaia suena susurrante pero a la vez poderosa”.

En cuanto a Amaia, ella celebra la nueva dirección musical que ha tomado en este nuevo single: “Desde que Alizzz me enseñó la primera idea de esta canción me emocioné y quise colaborar con él. Me encanta cómo suena la mezcla entre lo orgánico y lo electrónico, y sobre todo que pueda bailarse, porque hasta ahora no había hecho nada en esa dirección”.