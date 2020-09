Alizzz sorprende como solista con la guitarrera ‘Todo me sabe a poco’ después de una trayectoria impredecible

Alizzz da un paso adelante en su carrera para presentarse como intérprete solista además de como productor a las «sombras» (nunca lo ha estado tanto). Su nuevo single, ‘Todo me sabe a poco’, sorprende por su sonido orgánico e incluye guitarras eléctricas y bajos próximos al post-punk: nunca dirías que este es el mismo artista que, hace más de un lustro, firmó producciones electrónicas tan coloridas y explosivas como ‘Sunshine’ antes de que C. Tangana se cruzara en su vida.

Porque sí, el camino de Alizzz ha sido digno de seguir. La primera vez que el barcelonés pasó por nuestras páginas fue en noviembre de 2012, cuando actuaba en el festival MIRA de Barcelona, y del underground ha pasado a firmar éxitos nacionales e internacionales como productor operando en primera línea del pop mainstream nacional. En 2016, el mismo año en que Alizzz lanzaba el EP ‘Ocean Drive’, veía la luz una canción llamada ‘Antes de morirme‘ que unía al emergente C. Tangana con una entonces desconocida Rosalía. Un absoluto «sleeper» en las listas españolas con el que entonces no terminaba de vislumbrarse hasta dónde llegaría la repercusión de sus tres artistas involucrados.

El resto es historia: el exitazo de ‘Mala mujer’, después dbel disco ‘Ídolo‘ promocionado a lo grande por las calles de toda España, la consolidación de su nombre en el país con producciones para Aitana, Lola Indigo (grande ‘Me quedo‘) o Paula Cendejas… Alizzz ha pasado de hacerse un hueco en los escenarios de festivales tipo Sónar con los ritmos future bass y de R&B avanzado de sus primeras producciones a triunfar con su propia visión de la música latina, del reggaetón al son cubano. Por eso choca tanto escuchar una canción como ‘Todo me sabe a poco’ que suena más cerca de las guitarras de ‘La última generación’ de ANTIFAN con C. Tangana que de nada de lo que ha hecho últimamente. Eso sí, la firma de Alizzz sigue presente en los efectos electrónicos añadidos a la canción, lo que incluye un puente «vocoderizado» que suena como ese «prismizer» popularizado por Bon Iver o Frank Ocean, y usado después por artistas de todo pelaje, desde Tove Styrke a Julia Michaels.

El éxito de Alizzz no se ha quedado únicamente en nuestras fronteras: Santiago de Chile es de hecho la ciudad que más escucha su música junto a Madrid, Ciudad de México, Barcelona y Guadalajara (México), y tanto Santiago como México se cuentan también entre las urbes que más escuchan la música de C. Tangana, e indirectamente las producciones de Alizzz. A su vez, ‘BOOTY’ con Becky G, ‘Pronto llegará’ con Darell y ‘No te debí besar’ con Paloma Mami han terminado por internacionalizar su sonido. Objetivo que Alizzz parece dejar definitivamente para C. Tangana… pues este nuevo single, que aspira a himno gracias a su emocionante mensaje existencialista «vamos a buscar, tiene que haber algo más», parece más pensado para sonar en los mismos festivales indie en los que podríamos escuchar ‘Una gatita‘ de La Bien Querida, otra de las producciones recientes de Alizzz. Queda por escuchar ‘El Madrileño‘ para descubrir hacia qué nuevos lugares ha llevado su sonido Alizzz, productor que ha demostrado con creces no querer encasillarse.