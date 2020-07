‘Un gatito’ es la dedicadísima nueva canción de amor de La Bien Querida, co-producida por Alizzz

La Bien Querida ha estrenado esta medianoche como estaba anunciado un nuevo single cuando todavía no nos hemos recuperado del vídeo de ‘La fuerza’, extraído de su último álbum, ‘Brujería‘, publicado el pasado otoño.

En este caso se trata de un proyecto totalmente nuevo, un tema llamado ‘Un gatito’ co-producido por el habitual René y, de manera sorprendente por Alizzz, mano derecha de muchos de los éxitos de C. Tangana, como ‘Mala mujer’. Como nos revelaba la artista en una entrevista, hubo un intento por su parte de que Puchito cantara la estrofa en su cumbia-dub ‘7 días juntos’, pero no pudo ser. Nos indicaba en 2017: «cuando surgió la necesidad de meter un rap en ‘7 días juntos’, se lo pedí a C.Tangana, pero me dijo que no, que no se veía. Espero que no se enfade Joan Miquel si lee esto… [Risas] Me parece interesante, me mola mucho. Sobre todo me gusta Yung Beef, lo veo fresco, fresco de verdad, sin procesar. Pero me gustan más artistas de este estilo». En efecto fue Joan Miquel Oliver ex Antònia Font quien terminó haciendo aquel «rap», castellanizando una de sus letras, y cumpliendo la función estupendamente.

‘Un gatito’ se compone de una enumeración de frases en las que indica a su destinatario todas las cosas que evoca (“Un oasis en el desierto / Un calendario de adviento / Un niño perdido en un aeropuerto / Un día de fiesta y un bar abierto / El caminito que me lleva al huerto / Con la verdad al descubierto”), mientras la producción de este medio tiempo podría encajar entre las electropop de la cantante, pero mucho menos New Order, con nuevos matices. El vídeo de David Vega (RAYDEN, Paula Cendejas) presenta «una especie de reunión de anónimos, donde cada uno va contando esa experiencia inconfesable, con los interludios marcados por un faro y Ana como la luz que los guía y los ilumina».



Desde Elefant indican que se trata de un aperitivo de un «nuevo álbum de La Bien Querida, en el que ya está trabajando». No obstante, la artista ha aclarado en Instagram, contestando a un comentario, que de momento lo que estrena es un single, por lo que para el álbum, aún habrá que esperar un tiempo. Según Elefant, ‘Un gatito’, «habla de querer a alguien con todos sus defectos y todas sus virtudes. Matices retorcidos y ambientes brumosos envuelven la descripción de una persona sin ningún tipo de censura, pero sin perder ni una gota de dulzura».

Finalmente, si La Bien Querida no para quieta, Alizzz menos. Si hace poco nos conquistaba en la producción del dúo meloso entre C. Tangana y Paula Cendejas, su último proyecto es ‘Desclasificados’, un disco con el que pretende lanzar a artistas emergentes. La idea ha sido la siguiente: hacer descargables una selección de producciones inéditas de su disco duro, dejar que los artistas añadieran voces, eligiendo las que más le gustaban «basándose únicamente en el mérito del sonido, sin tener en cuenta quién era el artista, su perfil, su aspecto o sus estadísticas de Internet», y produciendo la pista por completo para lanzarla en su sello WhoaMusic. Los elegidos finalmente han sido Icy, Judeline, Santiago Weber, 4TOH, GKKO y Kris Hollywood, este último al frente del «lead single» ‘Tentación’.

Indicaba Alizzz en nota de prensa sobre este proyecto: «Se me ocurrió la idea de ‘Desclasificados’ escuchando instrumentales mías que nunca han llegado a salir. Siempre me ha dado rabia hacer cosas guapas que luego se quedan perdidas en discos duros. Me parece medio triste que se queden olvidadas y en cuarentena decidí sacar algunas de mis favoritas. Para hacer algo redondo creí que estaría guay que se pudieran descargar y que artistas emergentes pudieran grabarse cosas encima y enviármelas, para luego hacer un EP con las más interesantes. Estuvo especialmente complicado seleccionar las mejores, me dio pena dejar alguna fuera y se lo llegué a decir personalmente a mis favoritos que al final no pudieron estar. Recibí, escuché y contesté a más de 500 demos. Estoy orgulloso de todo el curro que ha tenido el proyecto y de, por ejemplo, dar salida a artistas que se grabaron la demo con el móvil como Judeline. Como lead single del EP hemos seleccionado el de Kris Hollywood que suena a artista consagrado.”