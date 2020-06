Paula Cendejas explica a C. Tangana «cómo habla una mujer» a través de un sexy-bolero

El nombre de Paula Cendejas puede sonarte porque la artista madrileña ha compartido varios pequeños éxitos con Jesse Báez (‘Tu cama’) o ‘Sal de mi cabeza’ y ‘Ya te avisé’.

Todos estos temas fueron producidos por Alizzz, escudero de muchos de los pasos de C. Tangana, y ahora este se une en el que puede ser otro punto de inflexión para Cendejas. Se trata de un tema llamado ‘Cómo habla una mujer’ en el que ambos discuten sus problemas de comunicación. Ella, con toda la sensualidad del R&B, referencia al lenguaje corporal («La forma de hablar de mi piel / Lo que digo callada con cada mirada»). Él, en cambio, parece no enterarse de nada: “Estoy harto de interpretar lo que te pasa / Y yo no soy adivino / Si pienso que no, «no» es lo que te digo) / No sé por qué tú te armas tanto lío”.

A nadie que haya escuchado la versión de ‘Sabor a mí’ de la artista sorprenderá la inspiración clásica de este tema, influido directamente por ‘Noche no te vayas’ de Los Tres Caballeros. Indica Paula en la nota de prensa: “Compusimos esta canción el verano del 2019, Tangana, Alizzz y yo después de compartir muchas referencias musicales y grupos que nos inspiraban. Cuando escuchamos el bolero de Los Tres Caballeros, supimos que teníamos que incluirlo en nuestra canción”.

A la espera de que el «lyric video» se estrene esta noche, de momento el tema se puede oír en tu plataforma de streaming favorita.