Judeline quiere tu ‘Besito’ en su seductor carioca flúor

Tras publicar el EP ‘Verano Saudade‘ y colaborar con todo Cristo, desde Amaia hasta Nine Inch Nails, Judeline no se detiene. Su reciente single ‘pequeñita’ ha vuelto a ser una pequeña joya, el estreno de su tema para ‘La bola negra’ es inminente y ahora la gaditana lanza una nueva píldora en forma de single que vuelve a ser hipnótica y pegadiza a la par.

‘Besito’, la Canción Del Día de hoy, es la típica producción actual que no escatima en capas. La columna vertebral de la canción se sustenta sobre un ritmo de funk carioca, género que Judeline ya exploró en ‘Canijo‘, pero la producción incorpora sorpresas. Para empezar, la introducción utiliza ráfagas de sintetizador fluorescentes, parecidas a las del trance, aunque descontextualizadas. Después, a medida que la canción avanza, se incorporan guitarras y otros elementos electrónicos.

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Judeline se sitúa siempre en el centro de la producción, haciendo gala de su distintiva voz susurrada, para contarnos una historia a medio camino entre la realidad y el sueño, enmarcada en un encuentro romántico-sexual, pero narrada a través de sus habituales metáforas fantásticas, como desvela la rima: «mi boca parece de purpurina / esta noche voy a ser tu bailarina».

La frase «llévame a un sitio cerca del mar» evoca su single ‘Zahara’, mientras que el pasaje «toca mi cuerpo como un portal, entra dentro que hay mucho que puedes ver» es directamente una invitación al cuerpo. La atmósfera es de ensueño («dame cinco minutos pa’ despertar») y de apertura romántica: «te quiero complacer, y ser tu lugar para volver», rima la artista, en otra exquisitez de canción.

