El ‘Canijo’ de Judeline baila funk carioca

«Y es que estoy enamorada de un canijo de barriada» cantaba Judeline en ‘Zahara‘, uno de sus mayores éxitos, un reggaetón gurmé que ni Kali Uchis. La gaditana dedica ahora su nuevo single a ese ‘Canijo’ y celebra que acaba de firmar con una multi, Interscope Records.

La noticia se venía rumoreando hacía meses, ahora se confirma y, en su misión por seguir sumando hitos a su carrera, Judeline acaba de aparecer en el nuevo disco de Tainy, en el que comparte elenco con Bad Bunny, Rauw Alejandro o Alvaro Diaz, con el que ha colaborado.

- Publicidad -

‘Canijo’ está destinado a convertirse en otro hit de Lara Fernández desde que la gaditana lo estrenó en directo en el Mallorca Live. La Canción Del Día de hoy viene impulsada por un bailable ritmo de funk carioca y narra el enamoramiento entre Judeline y su «canijo». Ella está tan enamorada que los ojos le hacen chispas, pero él le ha traicionado: «pasaste por la plata, no avisaste de lo nuestro, yo no puedo hacer nada, se ha enterado el barrio entero», canta. El «canijo» cruza su isla hacia Gibraltar por misteriosas razones, mientras «piensa en las hechuras» de ella.

El vídeo de ‘Canijo’, como la canción, no renuncia a una estética tradicionalista, y de su producción se ha encargado Little Spain, productora conocida por su trabajo con C. Tangana. El vídeo «traduce la atmósfera impredecible de la canción en una viñeta de su mundo, con tomas de un puerto marítimo, un faro imponente y una coreografía de baile en la playa bajo la luz del atardecer».

- Publicidad -

Así quedan las actuales fechas de la gira de Judeline:

8 julio – Bilbao BBK Live

29 julio – Low Festival en Alicante

2 septiembre – Cala Mijas Festival en Mijas (Málaga)

30 septiembre – Festival B en Barcelona