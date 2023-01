Entre las artistas nacionales que han presentado nueva música estos días se encuentra Judeline, que ha lanzado dos temas conjuntos. ‘TÁNGER’ y ‘ZAHARA’ son dos partes de una misma historia y, en términos artísticos, representan un evidente paso adelante en el universo de la gaditana Lara Fernández, una de las promesas fichadas recientemente por Sonido Muchacho.

‘TÁNGER’ y ‘ZAHARA’ cuentan la historia de un romance entre una chica andaluza y un muchacho «que se dedica a cruzar de Tánger a Cádiz» cargado de «mercancía». Ella se enamora perdidamente de él, pero él es detenido y encarcelado.

El origen del romance se describe en ‘TÁNGER’ y desde la primera estrofa queda claro que nos encontramos ante un amor tóxico: «Si él no me hace daño, ¿por qué no me moja?», se pregunta Judeline en relación a su actual amor, que no le «inspira» lo mismo que el chico traficante. El ánimo de ‘TÁNGER’ es melancólico, pues estamos ante una balada al piano de sonido neoclásico, muy de salón, solo que traída a nuestro tiempo por vía de la voz robotizada de Judeline, afilada como el cristal… y de una visible interpolación de ‘Para que tú no llores’ de Antonio Carmona, acreditado.

El ritmo se anima en ‘ZAHARA’, que elegimos como Canción Del Día de hoy. Es una finísima producción de dembow/reggaetón que suena tan luminosa e ideal como esa letra que imagina el futuro de Judeline y su amor: «Que por mucho que me aleje nunca dejo de pensar / que yo voy a comprarte en Zahara / una casa a la vera del mar», sueña la artista. Y a sueño, a viaje onírico, suena esta producción que hace un uso elegantísimo del «vocal chopping», muy adictivo en sus minutos finales, cuando la voz de Judeline es utilizada a modo de percusión.

La letra de ‘ZAHARA’ es anacrónica (o no tanto) en el modo en que relata la historia de un amor carcelario, remitiendo a ‘El mal querer‘: «Supe que era por mi cuando lo descargabas / Porque ellos eran amor nunca supieron nada / No se dónde será si en Tánger o en Zahara / Voy a recuperar al hombre que yo amaba». La música de Judeline, Tuiste y Mayo, encargados también de ‘TÁNGER’, nos lleva a nuestro tiempo.