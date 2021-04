C. Tangana estrena el directo de ‘Me maten’ con Antonio Carmona

‘El Madrileño‘ sigue siendo el disco más vendido en España una semana más, también ha sido reconocido a nivel internacional, y Antón ha decidido que es buen momento de seguir expandiendo el proyecto. Su siguiente paso ha sido aparecer en la serie de directos acústicos de Tiny Desk de NPR, muy queridos por el público por su apoyo a músicas más alternativas, pero por la que recientemente han pasado estrellas del mainstream como Justin Bieber, Dua Lipa o Demi Lovato.

Tampoco ha ideado C. Tangana un concerto típico de NPR (ni es posible dadas las circunstancias), sino que ha llevado el Tiny Desk al universo de ‘El Madrileño’. En el directo, Antón es el anfitrión en una sobremesa típicamente española, y le acompañan en la reunión, además de su madre y su tía, una tropa de colaboradores (como en el disco) que o bien tocan la guitarra, o bien cantan o bien dan palmas, o bien hacen todo esto a la vez. Carmona está por supuesto presente en la fiesta, así como por supuesto Alizzz y también Niño de Elche, La Húngara y Kiko Veneno.

En redes, C. Tangana había adelantado el directo con las siguientes palabras: «Mi único objetivo con este disco es convertir en tendencia que los parys acaben con una guitarra y todo dios cantando. Hasta que el pueblo las canta, las coplas, coplas no son. El martes tema nuevo con Antonio Carmona, con mi familia y con la suya y un par de jaleos más en el tiny desk. Estoy mas nervioso que con tu me dejaste». Se refiere a los tiempos en que anunciaba ‘Tú me dejaste de querer’ como la «canción más importante de su carrera».

