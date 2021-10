C. Tangana y Nathy Peluso se convierten a Dios… y a la bachata en su single conjunto

C. Tangana y Nathy Peluso han publicado esta noche su anunciado single conjunto llamado ‘Ateo’. Compuesto y producido por los artistas mencionados junto a Alizzz, Victor Martínez (colaborador de Pucho) y Rafa Arcaute (colaborador de Nathy), ‘Ateo’ es una bachata de sonido clásico en el que El Madrileño y La Sandunguera se profesan la pasión que sienten el uno por la otra y viceversa, tan inesperada que ambos han pasado de no creer en Dios a hacerlo.

La letra de ‘Ateo’, hoy la Canción Del Día, no está falta de imágenes religiosas, como el verso que dice «Quiero hacerle religión a tu melena, a tu boca y a tu cara / Y que me perdone la Vírgen de la Almudena / Las cosa’ que hago en tu cama». El videoclip de ‘Ateo’, dirigido por el propio C. Tangana con el apoyo de la productora Little Spain, por supuesto juega con esta imaginería y tiene lugar en la Catedral de Toledo.

A su vez, el vídeo incluye cameos de Cayetana Guillén-Cuervo o Pedrerol, que comentan el modo en que Puchito agarra del pelo a Nathy Peluso en un supuesto programa llamado ‘Que hablen’. “Busca provocar y poco más”, dice Pedrerol. “Se va el patriarcado”, comentan cuando este se levanta y se va. En el teaser, Brays Efe comentaba el supuesto tamaño del pene de Puchito y su relación con la presión del heteropatriarcado, como avance de un videoclip que va a dar que hablar.

‘Ateo’ es el nuevo single de C. Tangana tras una nueva ristra colaborativa que ha incluido la polémica ‘Yate’, ‘Ya no vales’ con Alizzz y ‘Tranquilísimo’, siendo esta última contra todo pronóstico la más exitosa de las tres. En cuanto a Nathy Peluso, tras triunfar con ‘Calambre‘ y su tema con Bizarrap, su último sencillo ha sido ‘Mafiosa‘.

C. Tangana es el artista más nominao a Los 40 Music Awards, en los que compite con gente como Aitana, Pablo Alborán o Dani Martín, que justo acaba de anunciar el (no) regreso de El Canto del Loco.

