Los 40 Principales celebrará una nueva edición de sus premios anuales el próximo día 12 de noviembre en el Velódromo de Palma de Mallorca, reuniendo a artistas internacionales que serán confirmados en unas semanas. De momento, se ha celebrado en Ibiza una gala para anunciar los nominados y entre los invitados han estado Pablo Alborán, Aitana, Malú, Leiva, Lola Indigo, Melendi, Ana Mena, Vanesa Martín, Alfred García y Dani Martín, que acaba de anunciar que va a regrabar en un disco canciones de El Canto del Loco junto a un tema llamado ‘No, no vuelve’.

C. Tangana con 4 nominaciones, Ana Mena y Pablo Alborán con 3, y Aitana, Álvaro de Luna, Dani Martín, Lola Índigo y Sidecars con 2 son los más nominados del apartado nacional. Los más nominados en el plano internacional son Ed Sheeran, que aspira a 4 candidaturas, seguido por Olivia Rodrigo y The Kid Laroi con 3 y BTS, Dua Lipa, Imagine Dragons, Justin Bieber y Lil Nas X con 2. En el apartado latino, Rauw Alejandro y Sebastián Yatra parten con 3 nominaciones y Bad Bunny, Camilo, J. Balvin y Karol G con 3.



*CATEGORÍA ESPAÑA*

MEJOR ARTISTA O GRUPO

Ana Mena

Pablo Alborán

Vanesa Martín

C. Tangana

Lola Índigo

MEJOR ARTISTA O GRUPO REVELACIÓN

Marc Seguí

Marlena

Álvaro de Luna

Pole

Belén Aguilera

MEJOR ÁLBUM

Vértigo – Pablo Alborán

Ruido de fondo – Sidecars

Lo que me dé la gana – Dani Martín

11 razones – Aitana

El madrileño – C. Tangana

MEJOR CANCIÓN

Tú me dejaste de querer – C. Tangana, La Húngara y El Niño de Elche

Juramento eterno de sal – Álvaro de Luna

Si hubieras querido – Pablo Alborán

A un paso de la luna – Ana Mena y Rocco Hunt

Portales – Dani Martín

MEJOR VIDEOCLIP

No pegamos – Pol Granch

La niña de la escuela – Lola Índigo

Whisper – Sweet California

Magia – Álvaro Soler

Ingobernable – C.Tangana, Gipsy Kings, Nicolás Reyes, Tonino Baliardo

MEJOR ARTISTA O GRUPO EN DIRECTO

Marlon

Bombai

Aitana

Dani Fernández

Sidecars

MEJOR ARTISTA O GRUPO DEL 40 AL 1 (VOTACIÓN POPULAR)

Ana Mena

Beret

Dvicio

Nil Moliner

Omar Montes

*CATEGORÍA INTERNACIONAL*

MEJOR ARTISTA O GRUPO

Imagine Dragons

BTS

Ed Sheeran

The Weeknd

Doja Cat

MEJOR ARTISTAS O GRUPO REVELACIÓN

The Kid Laroi

Olivia Rodrigo

Griff

24KGoldn

Måneskin

MEJOR ÁLBUM

Justice – Justin Bieber

Love Goes – Sam Smith

Sour – Olivia Rodrigo

F*ck Love3+: Over You – The Kid Laroi

Positions – Ariana Grande

MEJOR CANCIÓN

Dynamite – BTS

Drivers License – Olivia Rodrigo

Bad Habits – Ed Sheeran

Without You – The Kid Laroi

Montero (Call Me By Your Name) – Lil Nas X

MEJOR VIDEOCLIP

Bad Habits – Ed Sheeran

Montero (Call Me By Your Name) – Lil Nas X

We’re Good – Dua Lipa

Higher Power – Coldplay

Don’t Go Yet – Camila Cabello

MEJOR ARTISTA O GRUPO EN DIRECTO

Ed Sheeran

Shawn Mendes

Imagine Dragons

Justin Bieber

Dua Lipa

MEJOR ARTISTA O PRODUCTOR DANCE

Majestic

Topic

Riton X Nightcrawlers

Purple Disco Machine

David Guetta

*CATEGORÍA INTERNACIONAL LATINA*

MEJOR ARTISTA O GRUPO LATINO

Camilo

Tini

Danna Paola

Becky G

Sebastián Yatra

MEJOR ARTISTA O GRUPO REVELACIÓN

Nathy Peluso

Mariah AngeliQ

María Becerra

Nicky Nicoles

Nio García

MEJOR ARTISTA O GRUPO URBANO

J. Balvin

Justin Quiles

Rauw Alejandro

Jhay Cortez

Karol G

MEJOR CANCIÓN

Dákiti – Bad Bunny y Jhay Cortez

Pareja del año – Sebastián Yatra y Myke Towers

Vida de Rico – Camilo

Pepas – Farruko

Todo de ti – Rawn Alejandro

MEJOR VIDEOCLIP

Location – Karol G, Anuel AA y J. Balvin

La noche de anoche – Rosalía y Bad Bunny

Todo de ti – Rauw Alejandro

Pareja del año – Sebastián Yatra y Myke Towers

In da Getto – J. Balvin y Skrillex