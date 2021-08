C. Tangana ha sorprendido con el lanzamiento de un nuevo single suelto anunciado por sorpresa. ‘Yate’ es su primer single oficial en solitario desde la publicación, el pasado mes de febrero, de ‘El Madrileño’, uno de los mejores discos de 2021 hasta la fecha. No es la primera novedad que C. Tangana protagoniza en todo este tiempo: el artista acaba de aparecer en ‘Tranquilísimo’ con Israel B y LOWLIGHT, una canción que suena 100% diseñada a medida para TikTok.

Al contrario, ‘Yate’ es una canción compuesta desde la misma filosofía que ‘El Madrileño’, la de traer el pop español viejo a la actualidad y darle una pátina si no moderna, por lo menos contemporánea. ‘Yate’ usa la melodía de ‘Vete’ de Los Amaya, una conocida canción de rumba catalana (el mayor éxito de los hermanos José y Delfín, acreditados en la grabación) que Alizzz, Victor Martínez y C. Tangana asimilan dentro de una producción de latin house como sacada de los años 2000, de los tiempos de Moloko o de una fiesta en Ibiza.

Si parece que C. Tangana ha vuelto a hacer una canción como ‘Guerrera’, ambas canciones solo se parecen en concepto. ‘Yate’, hoy la Canción Del Día, presenta una influencia mucho más marcada del flamenco y de la rumba catalana, mientras su base rítmica es más suave que contundente o agresiva. La atmósfera de la canción evoca los últimos días de verano y la melodía desprende una profunda melancolía… lo cual quizá no era difícil cuando se basa en tan popular éxito.

En ‘Yate’, C. Tangana se dirige a una persona a la que le «persigue el pasado», la cual parece ser él mismo, en sintonía con muchas de sus letras; que tanto versan sobre huir de los problemas, y especialmente cuando canta que «vas a toda ostia y el champán está helado», lo cual parece aludir a su éxito profesional… exactamente como hacía en ‘Nunca estoy‘. En ‘Yate’, Pucho incluso se para a recordar una antigua relación: «Las veces que juró que estaría a tu lado / Los cuernos que pusiste de torero frustrado / Traiciones de un hermano / Fantasmas del pasado / Pero vas a toda ostia y el champán está helado».

La canción deja un sabio mensaje final: «la vida es seguir remando y poquito más», que la hace parecer un verdadero clásico por lo menos de primeras. Desde luego ya es una canción más agradecida que ‘Vete’, no tan marcada por el resentimiento. ¿Se convertirá ‘Yate’ en una canción canónica de C. Tangana o quedará en el recuerdo como una simple secuela de ‘Bésame mucho‘, como sugiere alguien en los comentarios de Youtube? Tiene papeletas.