C. Tangana recluta al productor de Drake para ‘Nunca estoy’, con guiños a Rosario y a ‘Corazón partío’

Tal y como ha registrado con una serie de vídeos en Instagram, C. Tangana ha padecido algunos avatares para poder regresar a España desde Norteamérica, forzado por la crisis del Covid-19. Su periplo culminaba con su vuelta a Madrid sin que su novia, de origen chileno, pudiera acompañarle. Y eso parece haber inspirado en parte el nuevo single con el que retoma su carrera en solitario esta semana. Se titula ‘Nunca estoy’, ya puede escucharse y marca un nuevo hito en su carrera al contar en él con la co-producción –junto al habitual Alizzz y él mismo– de Nineteen85.

Tras ese nombre no se esconde otro que el productor de ‘Hotline Bling‘, ‘One Dance‘, ‘Hold On, We’re Going Home’, ‘Too Good’ y, en fin, buena parte de los mayores éxitos en la carrera de Drake (además de trabajos para Travis Scott, Mariah Carey o Future, entre otros). Cierra así Puchito un círculo que comenzó a trazar cuando en 2015 daba un volantazo a su carrera con ’10/15′, claramente inspirado en la deriva del artista canadiense.

De ‘Nunca estoy’ llamaba la atención que en su portada, junto a los créditos, figura la frase “Cómo quieres que te quiera si no estás aquí”, que podría interpretarse como un guiño a Rosario y su éxito de 2001 ‘Cómo quieres que te quiera’. La canción, una vez publicada, descubre una referencia más explícita a ‘Corazón partío’ de Alejandro Sanz. Se trata de una producción muy melódica cuyo tratamiento rítmico remite a los ritmos bounce explorados por Drake en singles como ‘Nice for What’ o ‘In My Feelings’.

También llama la atención que, justo cuando acaban de cumplirse dos años del lanzamiento de su última mixtape ‘Avida Dollars’, en la imagen con que se presenta el single figure un “01” que bien podría interpretarse como su orden en un teórico tracklist. A falta de comprobar el sonido de este tema y al margen de sus recientes colaboraciones con Tainy & Lauren Jauregui o Lau Ra, cabe preguntarse si ‘Nunca estoy’ estará más en línea con el estupendo ‘Yelo‘ o con la ya muy sobada línea latina en la que insistía con ‘Viene y va‘, mano a mano con Natti Natasha.