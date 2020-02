C. Tangana y Lauren Jauregui, tira y afloja en spanglish (y junto a Tainy) en ‘Nada’

C. Tangana vuelve a protagonizar una de las novedades destacadas del viernes y, después de lanzar ‘Viene y va‘ con Natti Natasha, ‘No te debí besar‘ con Paloma Mami, ‘Picaflor‘ con Lao Ra, ‘Yelo‘ en solitario o ‘5 Stars‘ con Duki, Neo Pistea y Polimá Westcoast, presenta una nueva colaboración, en este caso con la cantante estadounidense Lauren Jauregui y el productor Tainy.

Se trata de una composición de reggaetón en spanglish llamada ‘Nada’, en la que el autor de ‘Ídolo‘ y la ex integrante de Fifth Harmony asumen el tira y afloja esperado: del “conté los días pa’ volverte a ver, y tu no sabes qué quieres hacer, cuando me vaya no voy a volver” de ella al “me puesto guapo pa verte pasar, no me preguntes, no quiero pensar, no tengo tiempo, no me puedo casar” de él. Si en un punto de la canción Lauren afirma “yo no estoy para regalarte, ni tampoco para esperarte”, Tangana replica: “tú ya sabías to’ lo que había, no me hagas cambiar vida mía, yo te doy hasta que se haga de día”.

Esta producción que busca unir al público latino y al americano como el mismo Tainy ha contado en Billboard, recibe por otro lado un videoclip rodado en Miami, Florida en el que C. Tangana y Lauren Jauregui interpretan el tema junto a sus respectivos colegas, pero sin reunirse en un mismo plano en ningún momento.