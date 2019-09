‘No te debí besar’, ¿un capítulo discreto y recurrente en la discografía de C. Tangana?

Parte de la redacción evalúa ‘No te debí besar‘, el nuevo éxito (porque ya lo es) de C. Tangana y Alizzz, esta vez coronado por la participación de la joven artista chilena Paloma Mami.

“No puede acusarse a C. Tangana de haberse estancado en su fórmula cuando en los últimos tiempos ha sido capaz de publicar canciones tan dispares como ‘Pa repartir’, ‘Pa llamar tu atención’ o ‘Un veneno’. Sin embargo, ‘No te debí besar’ sí suena a un artista algo conforme en un sonido que ya ha explotado varias veces con mejores resultados. Porque con todo lo bien hecha que está (el estribillo relajado frente a la palabrería de los versos, el puente “el pedo no se me nota” que irrumpe agresivamente), simplemente palidece ante sus mejores singles y también ante los mejores de Paloma Mami, su artista invitada. Más bien parece un capítulo discreto en su discografía, lo cual no está mal, todo artista necesita temas menores en su repertorio; pero yo personalmente no creo que me la vaya a poner mucho.” Jordi Bardají.

“Las listas diarias de Spotify nos lo advierten: el dúo de C. Tangana y Paloma Mami ya es un hit. Tras una entrada un pelín modesta, han pasado los días y la canción ha subido, se asienta. Eso significa que ha calado. Otra cosa es su calidad: ni ‘Booty’ es la mejor canción que ha hecho C. Tangana, ni Becky G tampoco. ‘No te debí besar’ se parece más a ‘Booty’ que a ‘Mala mujer’ o ‘Llorando en la limo’. Su inicio es excitante, pues en principio parece que va a sonar algo tipo James Blake en la era de ‘Limit to Your Love’, pero desde que entra esa base tan Drake en ‘One Dance’, la sensación es que ya has oído esto antes. Esto de acumular hits, genial, pues las listas españolas siguen llenas de canciones peor hechas… ¿pero para cuándo una reinvención tipo ‘Un veneno’? Era lo que se esperaba después de 4 meses de parón en la discografía de Puchito”. Sebas E. Alonso.

“Es evidente que ‘No te debía besar’ no ha supuesto una sorpresa para nadie. ¿Están C. Tangana y Alizzz en “modo piloto automático”? Puede que sí. O puede que, simplemente, este single haya llegado simplemente más tarde de lo que debía: mi impresión no contrastada, teniendo en cuenta que Puchito contribuyó a promocionar a Paloma Mami hace un año y que coincidieron en festivales en el verano austral, es que este single se realizó hace mucho y ha tardado en lanzarse más de lo previsto. No es excusa, en todo caso, porque este sonido pop á là Drake ya estaba sobradamente extendido muchos años atrás, siendo una especie de estándar sonoro de este fin de década. La cuestión es que, una vez más, el tándem formado por cantante/rapero y productor sigue manteniendo un nivel de calidad sobresaliente, con un sonido y una ejecución fantásticas, por encima de la media no ya nacional, sino también internacional. Es cierto que en un principio puede sonar recurrente, pero poco a poco sus (múltiples) ganchos van engatusando y haciéndose tan irresistibles como los de ‘Antes de morirme’, cambiando a Rosalía por una Paloma Mami que está, como en todos los singles que ha lanzado, excelente. Incluso aunque no fuera un hit –que lo es ya, con varios millones de reproducciones en pocos días–, ‘No te debí besar’ es otra cumbre de C. Tangana y Alizzz, los dos tipos que han cambiado el panorama del pop español”. Raúl Guillén.