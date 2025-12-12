Judeline y DELLAFUENTE entregan una bossa feliz pero triste

Judeline publica hoy su nuevo EP, ‘Verano saudade’, que incluye sus recientes colaboraciones con Amaia (‘com você‘), Sega Bodega (‘PIKI’) y MC Morena (‘Tu et moi’), además de dos cortes inéditos con DELLAFUENTE (‘tiempo pasa’) y Pa Salieu (‘mi breve juventud’).

Judeline describe ‘Verano saudade’ apelando a la nostalgia y, de manera inadvertida, casi también a ‘Future Nostalgia‘ de Dua Lipa: “Cuando la nostalgia es un sentimiento a futuro y no a pasado, y aunque el frío y el gris te rodeen, se quiera vivir en un verano eterno”.

- Publicidad -

Lara Fernández efectivamente evoca la nostalgia del futuro en ‘tiempo pasa’, la Canción del Día para hoy viernes. En uno de sus estribillos más lindos, escrito al ritmo de la bossa nova, canta «no puedo hacer na’, porque el tiempo va a pasar, voy a echar de menos el brillo de tu mirá», mientras DELLAFUENTE deja en manos de Dios (“inshallah”) su libertad.

No puede Judeline evitar echar la mirada atrás y desear «ser joven otra vez”, a pesar de que ahora mismo tiene 22 años. En un coro muy Chambao, anticipa que el tiempo cambiará su “piel”, su “hablar”, su “mente” y su “forma de cantar”, pero ella se rinde al destino: “yo sigo la vida donde me quiera llevar”.

- Publicidad -

Mientras Judeline marca ‘tiempo pasa’ con su sensibilidad vocal, y DELLAFUENTE con su chulería, la producción del mismo Pablo Enuc, Tristán, Roy Borland y sus habituales Mayo y Tuiste envuelve a Lara en una pequeña fantasía latina de pianos, arpas, percusiones y efectos electrónicos.

