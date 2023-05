DELLAFUENTE / Lagrimas pa’ otro día

Es una pena que DELLAFUENTE no conceda entrevistas. Si tuviera la oportunidad le preguntaría por qué ha decidido que es su momento de presentar una propuesta de “música folclórica atemporal” y por qué ha optado por lanzarla a través de su propio sello discográfico. Pero quizá fuera una tarea inútil porque, como él ha cantado alguna vez, todas las respuestas están en sus canciones. Y en ‘De plata y madre’, incluida en el EP ‘Tanteo’, ya cantaba que está cansado de la industria y del alias que le ha dado a conocer.

El hartazgo de la fama, de las amistades interesadas que traen consigo, también de la música de usar y tirar, acompaña a Pablo Enoc desde hace rato. Es un dilema clásico del pop, el de los artistas que tocan el cielo y descubren que no les ha proporcionado la felicidad que esperaban. Esa felicidad, Enoc la encuentra en la compañía de los suyos, en la amistad y el amor verdaderos y, en ‘Lagrimas pa’ otro día’, por supuesto, en la música, que pretende efectivamente ser “atemporal”, acompañarnos durante mucho tiempo.

Para ese propósito, DELLAFUENTE ha querido jugar con algunos estilos tradicionales de España y de América Latina, pero no ha dudado en llamar al futuro del pop español para que le acompañe en su travesía. Rusowksy, Ralphie Choo y Dinamarca co-producen varios de los cortes que conforman ‘Lágrimas pa’ otro día’, y Gazzi también está por aquí.

En esta alianza entre pasado folclórico y futuro (que ya es presente), DELLAFUENTE entrega algunas de las composiciones más emocionantes y sinceras que ha escrito. Clave es ‘Ni soy santo’, una colaboración con el mexicano vatocholo que no puede llegar en mejor momento, pues su sonido de corrido tumbado está de moda. Sin embargo, ‘Ni soy santo’ trascenderá cualquier tendencia porque su conmovedora melodía compite por ser la mejor que ha escrito el granadino, reforzada además por unos ataques de guitarra acústica que multiplican la intensidad de la canción, y por una letra preciosa:

«Ni soy santo, ni me pongas

como si yo fuera un diablo

Porque no pueda concederte milagros

Tantos problemas son los que cabalgué

Que alguno, seguro, se quedó en mí»

Evidentemente el desamor no abandona el universo de DELLAFUENTE, como tampoco la pérdida de la fe en el hombre y en la humanidad (en la ambiental ‘Carameloraro’) pero las canciones ahora responden a ese desamor con ritmos y melodías alegres y edificantes. ‘El camino’ es el perfecto ejemplo de esta nueva dirección que casa son cubano a lo Buena Visa Social Club con atmósferas electrónicas de la tropa de Rusia IDK.

En absoluto se puede decir que ‘Lágrimas pa otro día’ continúe hundido en la miseria de ‘Milagro’. Al contrario. Ahí está la alegre y maravillosa ‘Sharila’ con su estribillo cantado a coro, sus ecos a Manzanita y su retrato de un corazón en el que ya “no hay más tiniebla”. Y la destinataria de ‘3 caras’ es una chica “más mentirosa que un adicto”, pero aún su alegre ritmo de bachata y los coros de son cubano que animan la canción aportan una alegría refrescante en el catálogo del granadino.

En este repertorio de apenas ocho cortes hay una fuerza que los atraviesa todos y es la dignidad de DELLAFUENTE. Es la misma dignidad que le lleva a despedirse de un amigo interesado en la bossa chill out de ‘Cuando la cosa no me va buena’ o la misma que en ‘Pa llorar’, que remite a Ketama, le lleva a cantar que ni todas las “fatigas” por las que ha pasado le harán nunca quedarse llorando en una esquina. En ‘No te lo niego, ma dolío’, el más rítmico de todos, incluso pide más enemigos para que sean testigos de su supervivencia. Quizá solo necesiten escuchar estas canciones: la respuesta está en ellas.