GAZZI es uno de esos productores españoles que poco a poco estamos empezando a ver confirmado en los festivales más importantes de nuestro país. El año pasado ofreció un asombroso set en Cala Mijas, también actuó en el Sónar y en Primavera Porto, y este año está en la cartelera de Bilbao BBK Live y Mallorca Live. Le veremos en más sitios: esta misma noche actúa en El Sol de Madrid y el próximo viernes 7 de abril lo hará en la sala Razzmatazz de Barcelona. De cara a los sets que le esperan, GAZZI ha publicado hoy 30 de marzo nuevo EP por sorpresa, ‘no pasa nada’, que se compone de cuatro tracks antes inéditos.



Detrás del alias de GAZZI se esconde Pablo Jiménez, DJ y productor de Linares, Jaén, pero afincado en Madrid (antes en Granada) que lleva publicando música desde hace unos pocos años. GAZZI empezó a despuntar durante la pandemia y en 2020 editó el EP ‘In the Club’, compuesto por producciones de bass tribal como ‘4 the 1st Time’ o ‘Stay with Me’.

- Publicidad -

Después llegó el EP ‘Ella’, el que contiene sus tres mayores hits. En este trabajo, GAZZI casa la electrónica con el reggaetón. ‘No sale ya casi la pobre’ le hace sonar como Jamie xx sampleando el ‘Baila baila baila’ de Daddy Yankee, ‘Quiere vacilar na más’ repite fórmula con el ‘No quiere novio’ de Tego Calderón, y ‘Ella’ sube la apuesta con una base que podría haber firmado Burial… solo que él no se habría atrevido a samplear a Rauw Alejandro para dar con el «hook» vocal adecuado.

Pero GAZZI es tan capaz de divertir como de emocionar. También en 2021, en el plazo de unos pocos meses, editó su álbum debut ‘I know you’ll be here’. En él, Jiménez refinaba su sonido de atmósferas ambientales, ritmos rotos y samples vocales en 10 cortes inspirados en el post-dubstep, el breakbeat y en el house más sofisticado. Sus producciones admitían ya un elevado grado de emotividad, como ‘Murta’ o ‘Boy’, y no tenían nada que envidiar a las creaciones internacionales.

- Publicidad -

Últimamente, GAZZI ha seguido engrosando su repertorio con más buenas producciones. La última es ‘je suis’, otra joya de electrónica emotiva con influencias UK Garage y voces (esta vez masculinas) que sobresale en su repertorio. Otro de los lanzamientos recientes de GAZZI son ‘i found love’ o ‘Chico Serio’, su colaboración con Hnos Mnoz.