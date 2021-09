Hnos Munoz: «Hoy en día hacer un feat es casi obligatorio»

El dúo Hnos Munoz, desde Andalucía, ha contribuido al R&B moderno de nuestro país desde que publicaran un debut homónimo hace casi 5 años. Desde entonces, han continuado renovando su sonido (en 2019 estrenábamos su tema ‘Ya estás así‘), y tras un disco publicado en 2020 llamado ‘Nuevo Romance’, ahora acaban de publicar un EP de 3 temas llamado ‘Amarre’. En él se incluyen un par de colaboraciones con rusowsky y BLNCO, aunque la gran sorpresa es el tema sin featuring. Un ‘Se me olvida’ en el que han dejado pasar la influencia del flamenco.

Hablamos con Hnos Munoz sobre este lanzamiento y sus planes de futuro aprovechando que este sábado 18 de septiembre actúan en el Café La Palma de Madrid como parte del ciclo Vibra Mahou. Vibra Mahou presenta, en septiembre, en Madrid y dentro de su programación Escenarios, hasta 13 conciertos que van del pop alternativo a stoner-rock, pasando por el jazz o la canción de autor. Puedes consultar la programación completa aquí.

- Publicidad -

Este año habéis publicado un EP llamado ‘Amarre’. ¿Qué significa para vosotros, respecto a vuestra carrera anterior o lo que queda por venir? ¿Es un punto de inflexión?

‘Amarre’ es un punto de inflexión en el sentido de que ha surgido de una temporada larga inactivos. No hemos dado conciertos, hemos pensado qué queríamos hacer con el proyecto después de lanzar ‘Nuevo Romance’, que era el culmen de una etapa. ‘Amarre’ es un trabajo pequeño que significa un nuevo comienzo, porque tiene un sistema bastante más elaborado respecto a los temas anteriores y también cuenta con novedades respecto hasta ahora, por ejemplo contar con productores ajenos como BLNCO, que hizo ‘Lo Tuyo’, o rusowsky, que hizo ‘Solo Voy Voy’. Hemos vuelto con las ideas renovadas en este periodo para abrirnos a gente que nos mola y hace cosas bastante guay.

Justo la canción que más me gusta de las 3, ‘Se me olvida’, es la menos escuchada de las 3 nuevas, no sé si por las cosas de los featurings o no, ¿pero no creéis que el mundo ha enloquecido un poco con los featurings y con las colaboraciones? Muchas veces en los últimos años parece que sin featuring no llegarás a ningún sitio…

Probablemente tenga que ver con los featuring, aunque creemos que tiene que ver más con cómo lo colocan los editores y las playlists algorítmicas. Es interesante analizar que hoy en día hacer un feat es casi obligatorio. Las ventajas son evidentes, no solo atraes al público del otro artista, sino que creas ese impacto de un hype de «¿con quién será esto?». Y luego «¿con quién saldrá?». Porque ya no estás solo trabajando con tu música.

- Publicidad -

En esta canción hay una ligera influencia flamenca, ¿cuál es vuestro primer contacto con ella?

Es algo que nos han comentado en muchas ocasiones. Creemos que es algo por lo que nosotros siempre hemos tenido cierta querencia. No solo en lo musical sino en lo estético o en cuanto al aura. Nosotros, por nuestro contexto, crecidos en Andalucía, hemos tenido mucho inputs externos relacionados con el flamenco o la copla, y es algo de lo que rescatar matices. Nos mola que estés escuchando una canción y digas “hostia, una copla”. O «un fandango». Es algo interesante y no renegamos de ello, pero no hacemos bandera de eso. Es fruto de haber nacido en un contexto determinado como el nuestro.



¿Qué opináis de la deriva del R&B de los últimos años? ¿Algún artista o disco que para vosotros haya sido un punto de inflexión?

Hablando del R&B tal y como lo estamos entendiendo en este contexto y no siendo estrictos con la movida clásica de los años 2000, que también nos mola y que tiene cosas superguapas, nos mola señalar ciertos artistas que han influido en cuanto a sonido, en cuanto a melodías y en cuanto formas de cantar. Evidentemente, en los últimos 10 años nos hemos fijado mucho en Canadá, con Drake o PARTYNEXTDOOR o en español, por ejemplo, Jesse Baez nos ha gustado mucho siempre.

¿Qué podemos esperar de vuestro concierto de este finde o de vuestras próximas actuaciones en general? ¿Qué formato lleváis? Hemos visto que hacéis 2 pases.

El concierto de este fin de semana para nosotros es bastante especial, porque hacemos un set que será un recorrido por temas que no se han cantado en directo, así como trabajos antiguos que nos apetecía mucho presentar y que la gente tuviera la oportunidad de escucharlos en directo. Los hemos preparado con mucha ilusión y esperamos que guste.

Y sobre vuestro futuro, ¿habrá alguna vez nuevo disco largo? ¿Algo que nos podáis avanzar sobre vuestros próximos pasos?

En un futuro, si bien no tenemos planteado sacar un trabajo largo en una fecha próxima, seguimos produciendo, que es lo que nos gusta y, seguramente, en algún momento veremos que tenemos el material suficiente con la forma adecuada para presentarlo en largo.