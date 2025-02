Dua Lipa reedita ‘Future Nostalgia’ por su 5º aniversario

Dua Lipa se suma a la moda de reeditar discos populares por su 5º aniversario, tan pronunciada últimamente que hasta The Guardian la examinó en un reportaje de 2023, citando los ejemplos de ‘Invasion of Privacy‘ (2018) de Cardi B o ‘Stranger in the Alps’ (2018) de Phoebe Bridgers, entre otros lanzamientos muy recientes reeditados por su quinto aniversario.

Como en esos casos, la reedición de ‘Future Nostalgia’ se ciñe al vinilo y se compone de tres discos que reproducen de manera fidedigna los tracklists del disco original, el de ‘The Moonlight Edition‘, y el de ‘Club Future Nostalgia‘. No se presenta ninguna novedad, salvo en las portadas y el color de los discos. Quizá, no había mucho que rascar a estas alturas.

La reedición de ‘Future Nostalgia’, el Mejor Disco de 2020, contentará a algunos fans con ganas de consumir productos nuevos de su artista favorita, y para ellos, y nadie más, parece dirigido este relanzamiento.

Curiosamente, el disco que mantiene Dua Lipa ahora mismo en las listas británicas no es ni ‘Future Nostalgia’ ni su último trabajo, ‘Radical Optimism’, de 2024, sino su álbum debut homónimo de 2017, que aparece en el puesto 73 sumando 392 semanas en lista.

Dua Lipa ha sido noticia hoy por despedir a Duo, la mascota de Duolingo, a la cual la famosa app de aprendizaje de idiomas ha decidido «matar». Dua, en cualquier caso, sigue ocupada entrevistando a sus escritores favoritos: su última charla ha sido con Paul Murray por su novela ‘The Bee Sting’.

Tracklist:

Side A

1. Future Nostalgia

2. Don’t Start Now

3. Cool

4. Physical

5. Levitating

6. Pretty Please

Side B

7. Hallucinate

8. Love Again

9. Break My Heart

10. Good In Bed (explicit)

11. Boys Will Be Boys

Side C

12. Dua Lipa x Angèle – Fever

13. We’re Good

14. Miley Cyrus – Prisoner (feat. Dua Lipa)

15. If It Ain’t Me

16. That Kind of Woman

17. Not My Problem (feat. JID) (explicit)

18. Levitating (feat. DaBaby)

19. J Balvin, Dua Lipa, Bad Bunny – UN DIA (ONE DAY) (feat. Tainy)

Dua Lipa & The Blessed Madonna – Club Future Nostalgia

Side D

1. Levitating (feat. Madonna and Missy Elliott) [The Blessed Madonna Remix]

2. Hallucinate (Paul Woolford Remix) [Extended]

3. Don’t Start Now (Kaytranada Remix)

4. Physical (feat. Gwen Stefani) [Mark Ronson Remix]

5. Love Is Religion (The Blessed Madonna Remix)

6. Break My Heart (Moodymann Remix)

Side E

7. That Kind of Woman (Jacques Lu Cont Remix)

8. Pretty Please (Masters at Work Remix)

9. Boys Will Be Boys (Zach Witness Remix)

10. Good In Bed (Gen Hoshino Remix) (explicit)

11. Future Nostalgia (Joe Goddard Remix)

12. Love Again (Horse Meat Disco Remix)

Side F

13. Cool (Jayda G Remix)

14. Don’t Start Now (Yaeji Remix)

15. Hallucinate (Mr Fingers deep stripped mix)

16. Pretty Please (Midland Refix)

17. Good In Bed (Zach Witness Remix) (explicit)