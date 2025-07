Si ‘Spanish Leather‘ (2025) va de sudar -entre otras cosas-, de entregarse en cuerpo y alma, pero sobre todo en cuerpo, esta noche en el Poble Espanyol se sudó, y mucho. Se sudó en el público, donde la ola de calor podía producir una especie de letargo, y se sudó en el escenario. Guitarricadelafuente acabó el show empapado, no solo de sudor, sino del clamor del público.

Desde el inicio -con varios minutos de retraso- del concierto se hicieron patentes dos cosas. En primer lugar, la confianza de Guitarricadelafuente en su repertorio. ‘Full time papi‘, la canción más emblemática de esta segunda era, abre el concierto, y pronto Álvaro se merienda ‘BABIECA!‘ y ‘Futuros amantes‘. Se intercalan durante el set canciones nuevas y viejas. De la rumba de ‘Caballito’ a la intimidad de ‘Puerta del sol’ empezada al piano y después seguida a guitarra y percusiones, todas funcionan.

El espectáculo -enmarcado en la programación de Alma Festival- necesita poco más que un fondo oscuro, cuatro músicos de acompañamiento y la puntual entrada de un potro de salto que Guitarrica utiliza -monta- de diversas maneras, sentado o de pie (para cantar ‘Agua y mezcal’), y que es el símbolo de ‘Spanish Leather’. Pero son las grandes canciones de Guitarrica y sus ingeniosas y memorables letras, que mezclan habla popular y poesía lorquiana, las que se llevan todo el protagonismo, hasta el punto de construir una comunión colectiva. Escuchar a todo el mundo cantar «tu culo en la Barceloneta es folclore» es peak 2025.

Guitarricadelafuente ofrece un concierto inmejorable desde otros puntos de vista. No es solo que sus canciones ya parezcan clásicos del nuevo folk español -ahí está la preciosa ‘Guantanamera’ robándose el show-, no es solo que incluya un guiño a ‘Blin Blin’ de Bad Gyal, cantando «me reporto en tu zona» como quien declara su amor; no es solo que la electrónica encuentre un hueco a través de ‘In My Room‘ con Troye Sivan y de un remix de ‘Port Peligrí’, aportando dinamismo; no es solo que sus interacciones con el público suenen sinceras. Además de todo esto, el sonido del Poble Espanyol es excelente y hace brillar la cruda producción de sus nuevas canciones y su voz, que se luce en las baladas.

Durante la mayor parte del concierto, Álvaro Lafuente vistió su camiseta de «Marica» escrita con las letras del logo de Metallica. Si alguien pidió algún tipo de declaración por parte de Lafuente en pleno Orgullo, no hizo falta verbalizarla. El público, además, era muy variado pero también muy queer, signo de que la propuesta de Guitarricadelafuente es transversal, hoy más que nunca. Eso sí, para el bis de ‘Tramuntana‘ -la canción final- Alvarico subió al balcón vestido con una camiseta de marinero de rayas blancas y rojas. Como un enamorado de otra época, sucumbió al amor, al acelerón, a la música… y nosotros con él.

El Poble Espanyol despidió al público al ritmo del «Barcelona tiene poder» de Peret, una alegre rumbita que servía para acabar la noche con el mejor de los ánimos. Hoy, 2º fecha en el mismo recinto.