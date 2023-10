Guitarricadelafuente acompaña a Troye Sivan en su nuevo disco

Troye Sivan ultima ya los últimos detalles para el lanzamiento de su esperado álbum, ‘Something To Give Each Other’. Y algo que el cantante había estado ocultando hasta el momento era la lista de canciones. Hoy, las dudas han sido despejas con la revelación de una gran sorpresa: Guitarricadelafuente será la única colaboración del disco.

El cantante ya había publicado algunos temas del álbum. En julio sacó el single principal, ‘Rush’, que será la pista que abra ‘Something To Give Each Other’ con una versión extendida, mientras que hace unas semanas publicaba ‘Got Me Started’, donde samplea el clásico ‘Shooting Stars’ de Bag Raiders.

Entre las diez canciones que componen el disco se encontrará el español Guitarricadelafuente. Concretamente, en la cuarta, titulada ‘In My Room’. Si bien es difícil imaginar cómo sonará la combinación de las voces de dos artistas tan diferentes, lo que más llama la atención es que no haya más colaboraciones, lo que aumenta si cabe las expectativas.

Para escuchar todos los temas habrá que esperar hasta el 13 de octubre, cuando se publique oficialmente ‘Something To Give Each Other’. Mientras tanto, tendremos que conformarnos con la lista completa de canciones:

1. Rush (Extended)

2. What’s The Time Where You Are?

3. One Of Your Girls

4. In My Room (ft. Guitarricadelafuente)

5. Still Got It

6. Can’t Go Back, Baby

7. Got Me Started

8. Silly

9. Honey

10. How to Stay with You