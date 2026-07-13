Bb trickz ha revelado que «cagó en el baño de Selena Gomez» durante la sesión de grabación de ‘Joven y salvaje’, su nuevo single junto a Benny Blanco. El productor y marido de Selena Gomez ha contado con la rapera madrileña para el single de presentación de su próximo disco, ‘Hermoso’, que sale este año.

Belize Kazi ha hecho estas importantísimas declaraciones durante una entrevista con Los40 desde el Bilbao BBK Live, donde ha explicado cómo ha surgido la colabo: «Él me escribió al principio de mi carrera, como en el tercer mes. Lo que pasa es que él no coge aviones y yo todavía no había estado en Los Ángeles». Finalmente, aprovechando un viaje de trickz a L.A., ambos han podido coordinar la grabación.

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Entre visitas al baño y una ingesta considerable de snacks y azúcar -según ha contado también Belize- dieron con este tema de sonido indie y «pulso french touch», marcado por una estética pseudo-lo-fi, ritmo disco y un hook de guitarra distorsionado. Aunque, visto el resultado, quizá faltó un último chute de azúcar, porque la canción suena totalmente descafeinada y desganada en todos los sentidos, a pesar de contar con hasta cinco autores.

Por supuesto, la estética lo-fi sucia de ‘Joven y salvaje’ es deliberada, pero eso no justifica lo poco memorable que resulta la canción, ni tampoco las aportaciones de Bb Trickz consiguen levantarla, ni mucho menos su toma vocal como grabada por audio de Whatsapp.

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La madrileña recurre a su habitual flow frío y despreocupado, pero rimas sexuales como «cúbreme el chocolate, hoy yo ceno si me late» o «cuando quiera, él me parte» no terminan de elevar un tema que suena al típico borrador todavía pendiente de rematar. La coda glitchcore, presente en la versión del vídeo, pero no en la subida a plataformas, mejora algo la canción, pero tampoco mucho.

