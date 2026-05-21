Naiara: «Lo difícil ha sido encontrarme artísticamente»

Naiara fue la ganadora de Operación Triunfo 2023. Destacando por su potentísima voz, la artista zaragozana dio una de las actuaciones más memorables de la edición con su versión de ‘Gata Bajo La Lluvia’, de Rocío Dúrcal. Justamente, mañana lanza ‘La Española’, su primer EP con Universal, en el que homenajea a las grandes de la música española, desde Las Grecas hasta Rocío Jurado. Con esta, se atreve a versionar uno de sus mayores himnos.

Desde su salida del concurso, Naiara ha lanzado varios singles con los que ha probado diferentes estilos dentro del pop contemporáneo, desde el electropop de ‘Tienes Que Saber’ hasta el pop urbano de ‘Enlokiá’ o ‘Veneno’. Sin embargo, con la salida de este EP, asegura que ha encontrado el sonido que mejor la define.

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Hablamos con Naiara sobre el «largo y duro» proceso de creación de ‘La Española’, el papel de las folclóricas en su vida, encontrar un sonido propio y la gira que canceló el año pasado.

Como estamos aquí en el Candela, te quería preguntar qué te transmite un lugar tan icónico.

Sí, pensar que por aquí han pasado tantos artistas que admiro… No sé, es un cúmulo de emociones y sensaciones increíbles, la verdad.

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Tu primer EP, tu primer proyecto como tal, está al salir. ¿Cuáles son las sensaciones?

Tengo muchísimas ganas y muchísima ilusión. Hemos puesto todo el amor, la delicadeza y el cariño, tanto mi equipo como yo. Al final, este camino ha sido un poco largo, un poco duro, pero gratificante a la vez. Creo que tengo entre manos algo que para mí me representa y me define como artista, que tiene un peso. El conjunto de todo lo que es ‘La Española’ creo que me identifica a más no poder.

¿Por qué dices que ha sido largo y duro? ¿Cuáles han sido las complicaciones?

Más que complicaciones, digamos que lo difícil ha sido el hecho de encontrarme artísticamente. Vengo de una orquesta en la que he cantado absolutamente todos los estilos. Entonces, vale, he cantado de todo, pero, ¿qué quiero proyectar yo como artista? Para llegar al acierto ha habido muchos errores. He hecho muchas canciones que nunca van a ver la luz. Me ha costado encontrarme, realmente. He necesitado mis tiempos, he necesitado quitar capas de mí, silenciar todo el exterior, el ruido y simplemente enfocarme en lo que yo quiero ser. Mirar atrás, de dónde vengo, mis orígenes, mis raíces…

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Los singles que has sacado hasta ahora van desde el pop italiano hasta la bachata. ¿Te refieres a este proceso?

Los singles que he ido sacando también forman parte de mí. Son canciones que me encantan y que tampoco descarto seguir haciendo, porque para mí la música es diversión, es jugar con ella. No me quiero cerrar solo a una cosa. Para mí, sería superaburrido hacer solo una cosa. Los singles que he ido sacando… Ahí están. Digamos que mi proyecto quería que fuera algo más sólido, con un peso diferente, con una historia, con un porqué. Luego, en cuanto a los singles, pues no descarto hacer un reguetón, no descarto hacer una bachata otra vez. O sea, en eso estoy abierta completamente.

«Me considero una mujer superespañola y superorgullosa de dónde vengo»

¿De dónde viene ese título tan grandilocuente?

El título es potente. Yo me considero una mujer superespañola, estoy superorgullosa de dónde vengo, del país en el que he nacido, de nuestras costumbres, de las mujeres españolas, que somos las mejores, y de esa forma que tenemos de hacer las cosas con tanta pasión y tanto poder. El título viene de una sesión de estudio que tuve hace un montón de tiempo con un compositor que se llama Yassir y él cantó un trozo de una canción que estábamos componiendo y la frase era como: «Entra el club y se quedan mirando porque todos quieren con la española». Entonces, dijimos:»Wow, la española» y ahí se quedó. Al tiempo, pensé que era un nombre que me encantaría para un proyecto, porque yo no me puedo sentir más española.

O sea, que fue tu primera opción.

Siempre ha sido ‘La Española’, siempre.

Es un homenaje a las mujeres españolas pero también a su música. Sampleas a Las Grecas, versionas a Rocío Jurado… ¿Qué papel ha jugado esta música en tu vida?

Desde que tengo razón de ser, en mi casa se escuchaba a Isabel Pantoja, a Rocío Jurado, a Las Grecas… Yo las veía en la tele y las imitaba. Me ponía como una manta haciendo que era una bata de cola y me ponía a bailar. Y en este proceso de creación, al poder quitarme esas capas y escucharme a mí misma y saber por dónde quiero llevar mi proyecto, yo decía que esa es la música que a mí realmente me ha llenado. Yo quería ser una folclórica con tatuajes.

¿Cómo te enfrentas a hacer una versión de una canción tan grande como la de Rocío Jurado, ‘Como Yo Te Amo’?

Con mucho orgullo y con mucho amor. Al final, siento que esa canción la quiero dedicar a todas las mujeres españolas y en concreto a Rocío, que siento que ha abierto mucho camino a las siguientes que han ido llegando después. Es como una canción de amor hacia las mujeres, hacia mí y hacia todas las mujeres españolas.

¿Qué tal ha sido trabajar con Alba Morena en la composición y Rico Rosa en la producción?

Es superfácil trabajar con ellos. Yo siempre traigo lo que es el boceto de la canción, con algo escrito y tal, y desde ahí vamos desarrollando las ideas. Alba es una compositora increíble y Rico es un productor maravilloso. Realmente, con él encontramos el sonido de todo. Ha sido un punto de inflexión en mi proyecto.

¿Crees que un artista debe encontrar su sonido?

Creo que de alguna manera es importante, porque muchas veces, o yo por lo menos, escuchas una canción durante tres segundos y ya sabes de quién es por cómo suena. Eso es lo que me gustaría conseguir a mí, que la gente supiese cómo suena un tema mío. Creo que es importante encontrarlo, pero es complicado. He estado mucho tiempo buscándolo, pero bueno. Trabajando, con esfuerzo y ganas, todo es posible.

¿Es algo difícil de forzar no?

Más que difícil, es un tema de constancia. Es ponerte, y ponerte, y ponerte, y guiarte por lo que te gusta, lo que no te gusta… Ir probando. Para llegar al acierto hay que pasar por muchos errores.

«Aunque hubiese quejas de Universal, no te las iba a decir»

Todos los que habéis salido de OT 2023 y de las ediciones posteriores os habéis enfrentado a una industria muy diferente a la de hace unos años. ¿Qué es lo que más te sorprendió al salir del concurso?

Todo en general. Ir de la mano de una compañía tan grande como Universal es un apoyo muy grande. Yo, la verdad, no tengo ninguna ninguna queja. A mí me han ayudado un montón, me escuchan, me apoyan y… No sé. Hay muchas cosas con las que lidiar, obviamente, pero estoy contenta.

Si no hay quejas, todo bien.

Y si las hay, no te lo voy a decir (risas).

Cuando saliste, además, saliste como la ganadora del concurso. Seguro que tiene un lado complicado.

¿Complicado ganar un concurso de 14.000 personas? ¿Ganar 100.000 euros? Para mí, lo complicado ha sido gestionar más lo que es toda la vida que se te viene tan diferente, pero la oportunidad para mí ha sido maravillosa. Ha sido un punto de inflexión en mi carrera. O sea, si no hubiera pasado por OT, quizás no estaría ahora mismo aquí.

Obviamente, mucha gente te diría que no tienes nada de lo que quejarte, pero gestionar todo eso seguro que no es fácil.

Te cambia tanto la vida que hay muchas cosas con las que lidiar, muchas cosas de las que aprender a gestionar, muchos estímulos en muy poco tiempo… Pero bueno, estamos hechas para todo lo que venga.

¿Cómo te centras al salir de OT, al encontrarte con todo esto?

Para mí, la mejor manera de estar tranquila, feliz y que todo esté en orden es estar con mi gente de siempre. Mis amigos de toda la vida, mi familia, mis hermanas, mi madre, mi abuela, irme al parque a comer pipas con mis amigos, hacer las cosas de siempre… No hago nada diferente a lo que hacía antes.

Me hizo gracia lo que dijiste en el programa de Ana Milán, cuando contaste que no fuiste a la actuación de los Juegos Olímpicos de París con OT porque habías jurado ir a las ferias de tu pueblo para ver la orquesta en la que trabajabas.

Yo qué sé. A veces, me dejo guiar por lo que me dice mi corazón y me siento muy responsable con mi trabajo, pero eso fue algo que se decidió de una manera que para mí no fue la mejor ni la correcta. Creo que el trabajo se habla en privado, no delante de cámaras como en el concurso. Yo hubiera dicho que no si me hubieran preguntado por detrás, claro. Hubiera dicho que no, pero no por nada, sino porque estábamos recién salidos del concurso y necesitaba un poco de aire, de estar con mi gente y además es que hice una promesa. Y cuando prometo algo, lo cumplo.

Me imagino que mereció la pena.

No me arrepiento en lo más mínimo.

¿Cómo es la vida de cantante de orquesta?

Muy caótica. Hay que estar viajando todo el día, de aquí para allá, y son muchas horas encima de un escenario. Es duro, pero es muy divertido. La orquesta me dio todo lo que he aprendido. Fue como mi escuela. Es que eran 150 actuaciones al año, imagínate. Y estuve ahí casi 10 años. Es mi familia. Lo digo muchísimas veces, que si tuviera que volver, volvería orgullosa y con la cabeza bien alta, porque yo he sido muy feliz. Creo que ha sido la etapa en la que más feliz he estado en toda mi vida.

Cancelaste una gira porque dijiste que no la querías hacer sin un disco. ¿Habrá gira de ‘La Española’?

De momento, ‘La Española’ sale hoy. Lo que venga en el futuro, ni yo lo sé.