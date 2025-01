Naiara y Natos ni arriesgan ni pueden «parar de bailar» en ‘Veneno’

Naiara continúa su carrera fuera de la Academia de OT con otra colaboración. De esta forma, la artista zaragozana se junta con Natos en ‘Veneno’, un tema que respeta el estilo de ambos artistas pero que, como ya ocurría con ‘Tienes Que Saber’, no ofrece nada nuevo.

Producida por Pablo Gareta, ‘Veneno’ surge de un «boceto» de Natos y Waor que Naiara ha redondeado hasta convertirse en una canción. Así lo explica el rapero en un comentario de Instagram. Una información que cuadra perfectamente con lo que escuchamos, entre lo urbano y el electropop, y similar a canciones como ‘Sudores fríos’.

‘Tienes Que Saber’, con Abraham Mateo, es el mayor éxito de Naiara fuera de OT y ‘Veneno’ sigue los mismos pasos que este. Quiere muy fuerte ser un hit. Podría ser, porque se trata de una canción pegadiza, ligera, inofensiva, y que puede sonar en cualquier discoteca del país sin apenas sobresaltos. Cuidado, porque la indiferencia es muy peligrosa. Hasta el título recuerda a otros temas.

La letra, insulsa en su mayoría, habla de no poder «parar de bailar», de «esos ojitos de gata» y de un «culito que mata». Tanto Naiara como Natos tienen partes diferenciadas, hasta juntarse en el estribillo, y cada uno actúa de sí mismo. Natos con frases como «tú tan bonita y yo tan cabrón», y Naiara con líneas algo más trabajadas: «Si yo soy tu droga, que Dios me guarde / Cuando nos juntamos no hay nadie que nos pare».