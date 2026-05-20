Kylie Minogue estrena ‘Lights Up’ y revela su diagnóstico de cáncer de 2021

Kylie Minogue ha revelado en su nuevo documental de Netflix que sufrió cáncer por segunda vez en 2021, 16 años después de su primer diagnóstico: «Pude quedarme eso para mí… No como la primera vez», cuenta la artista australiana en ‘KYLIE’.

Minogue cuenta cómo superó, de nuevo, el cáncer, asegurando que su «pasión por la música» la ayudó en los momentos más difíciles. Además, asegura que le costó encontrar «el momento adecuado» para anunciarlo públicamente después de someterse al tratamiento: «No me siento obligada a contárselo al mundo, y realmente no pude en su momento porque era una cáscara de persona».

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Esta recuerda el gran éxito de ‘Padam Padam‘ y todas las puertas que este abrió, pero también cómo vivía ella la situación de puertas hacia dentro, llegando a no querer «salir de casa en un momento dado»: «Quería contar lo que había pasado para poder dejarlo ir. Me sentaba en las entrevistas y a cada oportunidad que tenía pensaba que era el momento, pero me lo guardé para mí».

En materiales promocionales del documental, Minogue aclara que compartir este segundo diagnóstico fue su elección, que tuvo lugar durante un chequeo rutinario: «Habrá alguien ahí que se beneficiará de este recordatorio para hacer sus chequeos. La detección temprana fue de mucha ayuda y estoy muy agradecida de poder decir que hoy estoy bien». Su canción ‘Story’, de ‘Tension‘, trataría sobre este periodo de su vida.

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‘KYLIE’, el documental, se estrena hoy en Netflix y, junto a él, llega a las plataformas un tema inédito de Minogue, ‘Lights Up’, un corte de folk-pop con guitarras acústicas rítmicas y una energía edificante al estilo de su disco ‘Golden‘.

