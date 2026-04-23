Naiara, sobre su gira: «No era partidaria de que se hiciera»

Naiara ha sido una de las últimas invitadas de ‘Ex. La vida después’, como ya lo fue Blas Cantó hace unas semanas, y ha aclarado sus razones para la cancelación de su gira el año pasado.

En su momento, la ganadora de OT 2023 no realizó un comunicado oficial sobre la cancelación de la gira que tenía planeada, pero sí se dirigió a sus fans a través de su canal de WhatsApp, asegurando ser «algo por lo que llevo trabajando y luchando mucho tiempo»: «Hay cosas que vienen así», concluyó.

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Ahora, al ser preguntada por Ana Milán, Naiara ha explicado que la tuvo que cancelar porque no le quedó más «remedio»: «Yo no era partidaria de que se hiciera esa gira porque no tenía mi disco acabado». La presentadora entonces le repreguntó si había elegido ser fiel a sí misma: «Elegí ser fiel a que no tengo mi proyecto acabado y no puedo ir a un concierto mío sin el proyecto hecho».

Esta también habló de su ausencia en la actuación de OT de los Juegos Olímpicos de París, explicando que no es que no quisiese, sino que «no me representa»: «Dije que no iba, que me iba a las fiestas de mi pueblo a ver a mi orquesta con mi litrona de calimocho en la mano, porque fue algo que surgió sin preguntar si queríamos hacerlo». Las consecuencias, por otro lado, se redujeron a «algún que otro artículo»: «Que cada uno lo interprete como quiera».

¿Una gran oportunidad o los tuyos? Naiara eligió y lo cuenta en #ExLaVidaDespues ✨ pic.twitter.com/WfAu1GZF3u — Ex. La Vida Después (@exlavidadespues) April 22, 2026

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La semana pasada, Naiara también lanzó el single ‘Celos’, coescrita con Alba Morena y producida por Rico Rosa. Esta mezcla la música folclórica, a través de un sample de ‘Te estoy amando locamente’ de Las Grecas, con el sonido urbano contemporáneo. Aquí nadie ha descubierto la rueda, pero sí resulta bastante más interesante que su colaboración con Natos y Waor, que resultaba demasiado inofensiva.

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En esta, Naiara se maldice a sí misma por sentir celos de absolutamente todo: «de las flores que me pones en el pelo», «del espejo que te miras», «del reflejo», «del aire que respiras» y hasta «del viento». Estos van a acabar con ella: «Celos me matan y de celos voy a morir yo».