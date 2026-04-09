Blas Cantó revela que se ocultó la homosexualidad de Auryn desde «dentro del grupo»

Blas Cantó ha visitado el programa de Ana Milán, ‘Ex. La vida después’, y ha revelado que, pese a que 4 de 5 de integrantes de Auryn son homosexuales, dentro del propio grupo alguien pidió a sus compañeros ser más «discretos» con su orientación sexual: «Eso, a veces, es lo más doloroso», ha confesado.

Auryn anunció su separación a mediados de 2016, después de ser una de las boybands más exitosas del país. Ahora, Blas Cantó ha revelado que la orientación sexual de los integrantes se ocultaba de cara al público, pero no por presiones de la compañía, sino a petición de sus propios compañeros de grupo. Durante la entrevista, este se niega a revelar qué integrante ejerció estas presiones: «Se dice el pecado, pero no el pecador», comenta.

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Al ser preguntado por si existen gays homófobos, Cantó es contundente en su respuesta: «En nuestro grupo no hay gays homófobos. Los hay, pero en nuestro grupo no». Este también explica que esta actitud no venía desde el miedo a dejar de vender entradas, al ser percibidos por el público como un grupo heterosexual, sino por el «miedo al ataque fácil»: «Es como cuando yo me enfadaba con alguien en el pueblo de niño, por cualquier tontería, y te decían maricón».

Ana Milán recordó al cantante algunas de las entrevistas que realizó el grupo durante sus años en activo, llegando a hablar de sus mujeres ideales. Cantó recuerda que ya abordó el tema públicamente: «Eso fue algo por lo que me culpé, pero ya me he disculpado. Lo contextualizo en ese momento de la historia».

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El artista también explica que la relación entre los miembros homosexuales del grupo era una de protección, comentando que «nos cuidábamos y nos entendíamos mucho». Al mismo tiempo, este confiesa que le sigue costando mostrarse cariñoso en público con su pareja: «Te puedes encontrar muerto en cualquier sitio», concluyó.

A raíz de la entrevista, se está viralizando en X un clip de ‘La mar de noches’, un programa de Los 40, en el que la periodista pregunta al grupo si alguna vez habían pensado en tener relaciones con alguna de sus fans: «¿Alguna vez, cuando habéis estado actuando y habéis visto a alguna fan en el público habéis pensado: ‘A esa me la tiraba’?», provocando la risa de los integrantes.