‘Da Me’, otro acierto Bad Gyal gracias a su genial vídeo

Bad Gyal ha sacado un puñado de singles este año que han terminado formando parte del repertorio de su gira de verano, el Bikini Badness Tour, que se ha presentado en festivales como Mallorca Live o Arenal Sound. Entre ellos se encuentra su dueto con Omar Courtz, ‘Comernos‘, ya Doble Platino en España. Pero también ‘Da Me’, que suma un Disco de Platino.

‘Da Me’ ha alcanzado el puesto 7 en España, actualmente ronda el top 20 y, como habéis destacado en los comentarios de JENESAISPOP, destaca por contar con un chulo videoclip, probablemente el mejor de toda la carrera de Alba Farelo.

El videoclip de ‘Da Me’ está diseñado para lucir el esculpido físico de Bad Gyal, pero la producción de TORSO es especialmente original en su uso de efectos especiales, que transforman la moderna y minimalista casa del vídeo en un organismo desbordado de deseo sexual.

‘Da Me’, que acredita como composición principal a Spread Lof (Kali Uchis, Sebastián Yatra) es otra fusión de estilos latinos de Bad Gyal, esta vez, de reggaeton y bachata. Esta fusión, bajo producción de Jorge Millano (Nicky Jam, Maluma) y Cromo X (Daddy Yankee, C. Tangana), funciona gracias a los expertamente introducidos cambios de ritmo que aceleran y desaceleran la canción.

El pegadizo estribillo coral de ‘Da Me’ destaca en la discografía de la artista catalana, que, en la declaración «en el sexo eres especialista» entrega otro hook en el bolsillo. La rima siguiente gustaría a Becky G: «Me lo entra, lo siento / Pa ese tamaño estoy lista».

