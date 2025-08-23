Sabrina Carpenter, cine clásico y Halloween en el teaser de ‘Tears’

Sabrina Carpenter esperará hasta el lanzamiento de ‘Man’s Best Friend’, su nuevo disco, para extraer un segundo single que suceda en listas a ‘Manchild‘, que cumple casi tres meses de vida. ‘Manchild’ se mantiene en el número 15 en Estados Unidos, en el 25 en Reino Unido y en el 20 en el global de Spotify, pero no ha igualado el impacto de ‘Espresso‘, ‘Please Please Please‘ y ‘Taste‘, de momento, y a pesar de que cuenta con probablemente el mejor vídeo del año.
‘Tears’, el corte 2 de ‘Man’s Best Friend’, servirá de segundo sencillo, y lo sabemos porque Carpenter ha anunciado el estreno de su videoclip, que se producirá el mismo día que el del disco, el 29 de agosto.
El avance del vídeo revela una pieza de gran factura, y una estética de cine clásico estadounidense que deriva en terror. Puede ser la continuación del vídeo de ‘Taste’, que también se lanzó de cara a Halloween hace un año.
En el teaser de ‘Tears’, Carpenter se recompone de un accidente de coche; ha chocado con un árbol y caído en la hierba seca. A pesar del accidente, Carpenter mantiene el glamour vistiendo sombrero y tacones de color blanco perla y un vestido lápiz de color azul claro. Cuando se levanta, Sabrina descubre frente a ella una casa de madera y, a continuación, un trueno retumba en el cielo y un rayo corta la oscuridad, iluminando fugazmente la fachada de la casa.
La inspiración de ‘Tears’ esta vez parece apuntar a Hitchcock… ¿y también un poco al cine colonial de los años 30 y 40? Habrá que verlo antes de sacar conclusiones.