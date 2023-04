Carlangas / Carlangas

Novedades Carminha parecían tener la vida medio resuelta. Generaban streamings. Llenaban Rivieras. Colaboraban con DELLAFUENTE. No tenían prejuicios. Les llamaban de festivales. Y una cosa rara: tanto Carlangas como Anxo daban buenas entrevistas. Sumando que habían logrado aparecer en ‘La Resistencia’, y que hay verdaderas hostias por salir de cualquier manera en lo de Broncano, las razones de su separación lucen incomprensibles. Como si no quisiera recordarlas, Carlangas se tapa la cara en la portada de su primer disco solo.

El caso es que el cantante retoma su carrera exactamente donde quedó la del grupo gallego. Si Novedades Carminha se revelaban como grandes seguidores del pop experimental de finales de los 70, pero sin cerrarse a nuevos ritmos y movimientos, en este debut sencillamente llamado ‘Carlangas’ cabe algo de eso y, después, absolutamente de todo.

‘Regalao’ sería la típica producción de Novedades Carminha, con cierto ritmo funk y después una maraña de guitarras en contraste, pero ‘Se acabó la broma‘ es una producción atrevida que permite el perreo y ‘Paseítos por Madrid’ -ácida en su retrato costumbrista- alterna las guitarras con el drum&bass. Es una buena noticia que él mismo afirme que ‘Los dineros’ es una pista del Carlangas del futuro, sencillamente porque es una de las mejor redondeadas entre su aire canallita, su ritmazo, su réplica de vientos y ese puente a la eléctrica tan españolete.

Entre canciones que despuntan sobre todo por su título (‘Que si quiero o que si tengo’) y un «Interludio» que no necesitaba un disco de 23 minutos, hay dos sorpresas muy gratas. Al final, una colaboración con Manu Chao: por fin alguien plantea un «featuring» diferente. El ex Mano Negra conviene pasarse por ‘Cae la noche’, que precisamente se pregunta cuál será el destino del ex Novedades Carminha.

Y hacia la mitad hay una espectacular colaboración llamada ‘O Día Que Volvín Nacer’, con grandes talentos como Grande Amore y Mundo Prestigio. Una aproximación al hip hop, solo que como producida por los mejores Avalanches. Es como un vuelo inexistente entre Australia y Atlanta con escala en Galicia.

Con todo lo que mola el sonido de ‘O Día Que Volvín Nacer’, no logra quitar a ‘Carlangas’ cierta sensación de mixtape. Estamos ya acostumbrados a que en un disco pueda caber de todo, pero hay que optimizar el modo en que ese todo queda desplegado. Hoy en día sí pueden caber en un mismo disco ideas, guitarras, coros y palmas de Dellafuente, Ortiga, Bronquio, Adrián Costa y músicos de Vera Fauna, Bifannah y La Trinidad, como aquí sucede. Sólo hay que sentarse al final de la jornada para orquestar los elementos de manera óptima.