Madonna revela que contempló suicidarse en 2016

Madonna ha concedido una entrevista de 2 horas al podcast de Jay Shetty, el cual se caracteriza por la profundidad de sus charlas. En medio de rumores sobre su nuevo álbum, pese a que este no está programado hasta 2026, la artista indica que no está allí para vender entradas ni discos, sino para hablar de espiritualidad.

La artista explica que ha estudiado la cábala desde 1996 y que cuando le preguntan cómo ha sobrevivido así de sana, a diferencia de muchos de los artistas de los 80, cree que estos 29 años de espiritualidad han sido la razón. Madonna reflexiona sobre cuán «enganchados estamos a las redes sociales» y a «escuchar música por la calle». «Es como si no estuviésemos cómodos en paz», lamenta.

En uno de los momentos más intensos de la entrevista, Madonna revela que contempló suicidarse en torno a 2016, durante la gira ‘Rebel Heart’. La artista había perdido la custodia de su hijo Rocco, y «lloraba cada día antes de salir al escenario». Sentía que era «el fin del mundo». Tras haber perdido a su madre de pequeña, Madonna sentía que se repetía la historia y no lo aceptaba. Una vez más, sus estudios la ayudaron, e indica que ya no se siente así y que ahora se lleva bien con Rocco.

La entrevista no versa sobre el nuevo disco de Madonna, que será dance y supondrá su regreso a Warner. Hay rumores que apuntan a que el primer single de lo que se ha llamado la segunda parte de ‘Confessions on a Dance Floor’ saldría en octubre, pero no ha sido confirmado. Sin embargo, sí ha dado algún detalle.

La artista ha avanzado el nombre de dos canciones, ‘Fragile’ y ‘Forgive Yourself’. Los ha dejado caer cuando estaba hablando de «perdón». La primera está inspirada en la muerte de su hermano Christopher, con quien trabajó mano a mano en la primera década de su carrera.

En un momento de su vida, pasó a considerarle su «peor enemigo», pues «la gente que más odias es la que más querías». Se refiere sin duda al libro que él escribió sobre ella, pero al final reconectó con Christopher cuando enfermó de cáncer y la llamó para pedirle ayuda. «Es un veneno y una prisión no ser capaz de perdonar», asegura, lo que ha dado lugar al estribillo «si no me puedes perdonar, perdónate a ti mismx» de la canción nueva ‘Forgive Yourself’.

Madonna también habla del momento en que casi pierde la vida por culpa de una infección. Ahora revela que su madre se le apareció cuando aún estaba inconsciente, y le preguntó si quería acompañarla. Madonna respondió que «no», y aunque estaba inconsciente, la persona que la estaba asistiendo junto a su cama, la escuchó decir que «no». Al despertar, una de las cosas que Madonna pensó es en «perdonar» a aquellos a quienes no había perdonado. Ese será, por tanto, uno de los temas de su nuevo disco.

