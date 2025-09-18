Madonna retrasa su disco a 2026 y vuelve con Warner

Madonna da señales de vida musical para anunciar que su próximo disco se publicará ya en 2026, y no en 2025, como estaba previsto. El álbum, que será una continuación de ‘Confessions on a Dancefloor‘ (2025), se editará en Warner Records, que fue el sello de Madonna durante 25 años.

Con las siglas «COADF2» se refiere Madonna a su próximo proyecto en un post de Instagram, donde comparte una sesión de fotos nueva. En el post, la artista indica que está «de vuelta a la música», «de vuelta a la pista de baile» después de 20 años -los que han pasado desde el lanzamiento de «Confessions» en 2005- y de vuelta, también, a Warner, el lugar «donde todo empezó».

Rolling Stone corrobora toda esta información en un artículo publicado hoy y confirma que Madonna prepara un «álbum de música dance», pero no indica si, al menos, el primer single de este nuevo disco producido junto a Stuart Price, saldría en 2025. Una fuente cercana ha indicado que es probable que así sea, en el foro de música pop británico Popjustice, pero la información no es oficial ni está confirmada.