M¥SS KETA: «¿Mi rumor favorito sobre mí? Que no existo»

El equipo de M¥SS KETA pide a JENESAISPOP que la transcripción de sus respuestas a esta entrevista mantenga las letras en mayúscula. No podía ser de otra manera tratándose de una artista que lleva el volumen de su personaje permanentemente al máximo.
M¥SS KETA es una de las figuras más divertidas y enigmáticas del pop italiano actual: una persona oculta tras una máscara que, sin embargo, resulta más reconocible e identificable que muchos artistas a cara descubierta.
Sus producciones de electropop, marcadas por letras que parodian la alta sociedad, han llamado la atención de series como ‘The White Lotus’ y acumulan millones de escuchas. El próximo mes de mayo podrás verla en España: actuará el 6 de mayo en la sala Razzmatazz 2 de Barcelona y el 7 de mayo en la sala Changó de Madrid.
El mercado premia la “autenticidad”, pero tú te identificas como un “producto” creado por un colectivo. ¿Interpretar la artificialidad es empoderador?
ME DECLARO PRODUCTO Y CREO QUE SOY MÁS HONESTA QUE QUIENES PRETENDEN NO SERLO. PERFORMAR LA ARTIFICIALIDAD ES EMPODERADOR, SI DISEÑAS TU PROPIO PERSONAJE NADIE MÁS PUEDE SERLO ANTES QUE TÚ.
Percibo el sonido de tu álbum de 2025 “Punto” como más refinado, algo más minimalista, pero todavía centrado en la fiesta. ¿Es el resultado de una madurez artística o una respuesta al maximalismo anterior?
«PUNTO» ES UNA ETAPA DE EVOLUCIÓN EN MI TRABAJO EN LA QUE UTILICÉ LA SUSTRACCIÓN COMO DOMINACIÓN. EL ENFOQUE EN LA FIESTA SIGUE AHÍ, SOLO QUE MÁS LIMPIO Y PRECISO.
«ME DECLARO PRODUCTO Y CREO QUE SOY MÁS HONESTA QUE QUIENES PRETENDEN NO SERLO»
Durante años fuiste una estrella underground en Milán. ¿Cómo describirías la escena musical underground milanesa?
LA ESCENA UNDERGROUND EN MILÁN CAMBIÓ MUCHO EN ESTOS AÑOS. ANTES ERA MÁS CAÓTICA Y ESPONTÁNEA; AHORA ESTÁ MÁS CURADA Y MEDIADA, COMO CONSECUENCIA DEL AUMENTO DE VISIBILIDAD Y DEL DOMINIO DE LA IMAGEN EN LA ERA DE LAS REDES SOCIALES.
¿Crees que tu público entiende que detrás de tus letras e imagen supuestamente superficiales hay un fuerte sentido de la ironía? Incluso diría que hay cierta parodia de la alta sociedad, ¿estás de acuerdo?
ALGUNOS SÍ, OTROS NO. CREO QUE LA IRONÍA FUNCIONA SI PUEDE SER MALINTERPRETADA, Y ME GUSTA LA IDEA DE QUE ALGUIEN SE QUEDE EN LA SUPERFICIE MIENTRAS OTRA PERSONA VA MÁS PROFUNDO Y CAPTA LA CRÍTICA A LA ALTA SOCIEDAD Y A TODOS LOS DEMÁS TEMAS.
¿Por qué el álbum se llama “.” (punto)? Te adelantaste a Kesha, que después tuvo la misma idea. ¿Cuál es tu concepto?
UN PUNTO ES UN FINAL Y UN COMIENZO; ES MINIMALISTA, ABSOLUTO Y UN POCO ARROGANTE. QUERÍA DECIR: “ESTO ES TODO, NO HACE FALTA EXPLICACIÓN”. ¿KESHA? SOLO DIRÉ QUE LA VI ESCONDIDA ENTRE EL PÚBLICO DURANTE LA RUEDA DE PRENSA DE MI ÁLBUM CON UNA LIBRETA…
«LA ESCENA UNDERGROUND EN MILÁN ANTES ERA ÁS CAÓTICA Y ESPONTÁNEA, AHORA ESTÁ MÁS CURADA Y MEDIADA»
¿Cómo se construye una it girl en 2026? ¿Cuáles son tus “it girls” favoritas, pasadas y presentes?
UNA IT GIRL EN 2026 DEBE TENER PRESENCIA, MISTERIO Y PODER. TIENE QUE ESTAR EN TODAS PARTES Y SEGUIR SIENDO INALCANZABLE. ¿MIS FAVORITAS? ASIA ARGENTO, KATE MOSS, MONICA BELLUCCI.
¿Dónde está la línea entre persona y personaje? ¿La máscara te ayuda a ser más tú misma o a llevarte un paso más allá?
LA MÁSCARA NO OCULTA, LO AMPLIFICA TODO.
Si fueras un personaje de ‘The White Lotus’, ¿cómo serías?
LA ENCANTADORA Y MISTERIOSA DUEÑA DEL RESORT, CON UN PASADO ENIGMÁTICO Y UN FUTURO INCIERTO, QUE DEJA TRAS DE SÍ UN PERFUME CARÍSIMO Y PROBLEMAS LEGALES.
Dices que eres una mezcla entre Sófocles y Britney Spears. ¿Qué tomas de cada uno?
LA CONSCIENCIA TRÁGICA DE SÓFOCLES Y LA DETERMINACIÓN DE BRITNEY.
¿Es el clima en Italia para la comunidad LGBTQ+ tan asfixiante como parece? ¿Qué percibes en tus conciertos o en la sociedad?
INSTITUCIONALMENTE, EL CLIMA SE SIENTE ASFIXIANTE, A VECES PESADO Y OPRESIVO. PERO CUANDO MIRO AL PÚBLICO EN MIS SHOWS VEO UNA ENERGÍA DISTINTA: LIBERTAD, VALENTÍA Y DESEO DE CAMBIAR LAS COSAS Y LUCHAR POR NUESTROS DERECHOS.
Se rumorea que eres la hija secreta de Madonna, que robaste el primer contrato de Amanda Lear y que eres Monica Bellucci. ¿Cuál es el rumor más loco o divertido que has leído sobre ti?
TODO LO QUE HAS DICHO ES CIERTO. ¿MI RUMOR FAVORITO? QUE NO EXISTO. PORQUE CUANDO NO EXISTES, PUEDES HACER CUALQUIER COSA.