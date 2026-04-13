M¥SS KETA, la provocadora del pop italiano, en España

M¥SS KETA es la provocadora del pop italiana que, gracias a sus pegadizos temas de pop electrónico y a su apuesta por el anonimato -ella también actúa enmascarada, como Orville Peck-, se ha convertido en un icono de la escena milanesa y del pop electrónico europeo. Su imaginería puede ser tan camp como la de su disco ‘PAPRIKA’, donde actúa junto a una barra de salami, y si has visto ‘The White Lotus‘ es imposible que no hayas descubierto su éxito ‘PIENA’, que también ha sonado en anuncios.

Su visita a España es imperdible para todo aquel fan del pop en una línea electro-house bailable, descarada e irreverente, estrechamente vinculada a una ética punk y LGBTQ+, así como para quienes disfrutan de directos centrados en la performance y la inmersión visual.

- Publicidad -

Tendremos a M¥SS KETA en España en dos meses a través de dos fechas exclusivas en Barcelona y Madrid: las citas son el 6 de mayo en la sala Razzmatazz 2 de Barcelona y el 7 de mayo en la sala Changó de Madrid. Las entradas ya están a la venta a partir de 26 euros.

Son especialmente reputados los directos de M¥SS KETA, quien se ha curtido en escenarios tan notables como el Berghain de Berlín o incluso Sanremo. Autora de tres álbumes de estudio, la artista surgida del colectivo Motel Forlanini en 2013 se catapultó a la fama con su single de debut ‘Milano sushi & coca’, y después ‘Pazzeska’ y ‘Finimondo’ le valieron sendos Discos de Oro y Platino, respectivamente; en el segundo caso sampleando ‘Il Capello’ (1961) de Edoardo Vianello.

- Publicidad -

Autora también del libro ‘Una Donna Che Conta’, que de momento desgraciadamente no se ha traducido al español, M¥SS KETA construye su peculiar imagen a partir de un collage de referencias de la cultura clásica y el pop actual, describiéndose a sí misma como una insólita mezcla “entre Sófocles y Britney Spears”. ¿Necesitas más? No te pierdas sus vídeos…





