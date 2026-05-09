Olivia Rodrigo da la sorpresa en Barcelona un año antes

Sí, se venía rumoreando en foros de Olivia Rodrigo y redes sociales: la cantante iba a actuar este viernes 8 de mayo en Barcelona. Mientras la gente se mataba por una entrada para uno de sus cuatro conciertos del año que viene en el Palau Sant Jordi, ella iba a desplazarse hasta un espacio mucho más reducido, el Teatre Grec de Montjuïc. Y sin cobrar (a la gente).
El evento era parte del ciclo Spotify Billions Club, que celebra a artistas con temas con más de 1.000 millones de streams. La idea es que asistan sus mayores fans y se nota por cómo corearon todas las canciones.
Olivia Rodrigo tiene 9 temas por encima de esas cifras a día de hoy. En orden de éxito son: ‘drivers license’, ‘good 4 u’, ‘traitor’, ‘deja vu’, ‘vampire’, ‘happier’, ‘favorite crime’, ‘jealousy, jealousy’ y la banda sonora ‘All I Want’ de ‘High School Musical’.
Menos esta última, sonaron todas anoche, junto a otros temas y el nuevo single ‘drop dead’. Así hasta 14 cortes, como han registrado sus fans en Setlist.fm.
Según informa Europa Press, el evento también era una colaboración con el FC Barcelona, que este fin de semana lucirá una camiseta con las iniciales de la cantante, OR. “Ver mi logotipo en una camiseta del FC Barcelona para el Clásico es algo que todavía me cuesta asimilar“, ha indicado la artista, según la nota de prensa.
