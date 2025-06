10 cosas que han pasado en Glastonbury 2025

Glastonbury ha celebrado su última edición este fin de semana en Somerset, Inglaterra. Una edición que ha estado marcada por las manifestaciones contra el genocidio en Palestina, expresadas por artistas de toda la programación, como JADE, que ha protestado contra la «venta de armas» y contra aquellos que «justifican el genocidio», o por supuesto KNEECAP, cuyo integrante Mo Chara enfrenta cargos por incitación al terrorismo después de enarbolar una bandera de Hezbolá durante un concierto.

La principal polémica política de Glastonbury la ha protagonizado la banda de punk inglesa Bob Vylan, que ha movilizado a las autoridades británicas después de gritar durante su set la frase «muerte al ejercito israelí» («death to the IDF» han sido las palabras originales). La policía británica se encuentra revisando vídeos de Glastonbury para determinar si algún artista ha cometido «ofensas que requieran investigación criminal». Glastonbury, por su parte, ha emitido un comunicado en el que expresa que se siente «horrorizado» por los comentarios realizados por Bob Vylan.

US Zionists: “Free Palestine makes me uncomfortable” Brits: “Death death to the IDF!” pic.twitter.com/KygaJI3trB — Remi Kanazi (@Remroum) June 28, 2025

Aunque la política ha atravesado toda la edición de Glastonbury desde su inicio el viernes hasta su conclusión el domingo, no todos los conciertos han dejado noticias relacionadas con el activismo. Muchas sorpresas han sido de índole musical, como las protagonizadas por varios de los artistas confirmados… y los que no lo estaban.

Olivia Rodrigo, cabeza de cartel del domingo, ha invitado al escenario a Robert Smith de The Cure, al que considera un «héroe personal». Juntos, Smith y Rodrigo han interpretado ‘Just Like Heaven’ y ‘Friday I’m in Love’.

Otro de los crossovers de la edición ha sido el protagonizado por Florence Welch, que se ha pasado por el concierto de los Maccabbees para cantar ‘Love You Better’ y ‘Dog Days Are Over’. Y SPRINTS han invitado al escenario a Kate Nash para recuperar su éxito ‘Foundations’, y también para versionar ‘That’s Not My Name’ de los Ting Tings.

Vídeo completo!@RobertSmith en la actuación de @oliviarodrigo en #Glastonbury2025 interpretando “Friday Im In Love” y “Just Like Heaven” de #TheCure La artista conquistó Glastonbury haciendo dueto con Smith a quien presentó como “quizá el mejor compositor nacido en Inglaterra” pic.twitter.com/vAaLPhb0cx — HispaCure. The Cure España – The Cure Spain ®️ (@hispacure) June 30, 2025

Horas antes del pase de Lola Young en Glastonbury, donde cantó ‘Messy’ emocionada, alguien tuvo la suerte de toparse en plena carretera con un camión que trasladaba al recinto del festival la gigante muñeca hinchable de Lola Young, símbolo de su próximo disco, ‘I’m Only F**king Myself’.

A Lola Young blowup was spotted arriving at Glastonbury Festival ahead of the release of her upcoming album. pic.twitter.com/2gFHqTg1NW — Pop Crave (@PopCrave) June 27, 2025





Además, varios artistas han actuado por sorpresa, sin estar anunciados previamente. Bueno, Pulp lo estaban pero a través de otro nombre, Patchwork, que nadie sabía a qué grupo pertenecía. Y Lorde presentó su nuevo disco, ‘Virgin‘, al completo en uno de los escenarios secundarios. Ella protagonizó el famoso ‘secret set’ del viernes, el mismo día de lanzamiento de su nuevo disco, e interpretó algunos de sus mayores éxitos, como ‘Ribs’, ‘Green Light o ‘Royals’, mientras Charli xcx observaba su show desde el backstage.





Charli xcx ha sido una de las headliners del domingo y ha asombrado al público haciendo arder literalmente la cortina de ‘brat‘. Un grupo amigo, The 1975, del que es integrante su prometido, George Daniel, ha actuado también este día, por primera vez en más de un año. Aunque Matty Healy se ha llevado por supuesto los focos y, en una intervención aparentemente ebria, ha declarado que es el mejor «poeta» de su generación… Las malas lenguas dicen que se refería a su ex, Taylor Swift.





Otro de los momentos destacados de Glastonbury, en este caso del viernes, ha sido el regreso a los escenarios de Lewis Capaldi, que llevaba dos años retirado de los focos para tratar su síndrome de Tourette. Capaldi ha interpretado sus éxitos y ha estrenado en directo su nuevo single, ‘Survive’.





Uno de los conciertos más esperados del sábado ha sido el de JADE, cuyo set ha sido breve pero intenso. Además de dedicar unos simpáticos «fuck you» a los homófobos, entre otros iluminados, Jade Thirwall ha presentado por primera vez en directo ‘Gossip’, su divertida -y aún inédita- colaboración con Confidence Man, que la han acompañado en el escenario. Su breve repertorio ha incluido un medley de ‘Frozen’ de Madonna y ‘Set You Free’ de N-Trance, además de varios éxitos de Little Mix.





En medio de la vorágine musical de Glastonbury ha llamado la atención la postura tajante de una banda legendaria que ha rechazado de forma categórica cualquier posibilidad de participar. Bruce Dickinson, vocalista de Iron Maiden, ha declarado que el grupo nunca ha recibido una invitación para actuar en Glastonbury, pero que, de llegar a hacerlo, la rechazarían sin dudar. Dickinson no quiere tocar «delante de Gwyneth Paltrow ni frente a puestecitos que apestan a perfume».