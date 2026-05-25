Cuando Linda Perry casi produjo a Green Day : «Billie Joe es un pussy»

Linda Perry ha hablado con NME sobre la ocasión en la que estuvo a punto de producir el sucesor de ‘American Idiot’ de Green Day. De hecho, tal y como lo cuenta, ella fue elegida para el trabajo, pero su pasado como productora de exitazos de pop no jugó un papel positivo. Perry echa la culpa al frontman de Green Day: «Billie Joe es un cobarde».

Perry, frontwoman de 4 Non Blondes, está detrás de la composición de bangers de la talla de ‘Beautiful’ de Christina Aguilera o ‘Get The Party Started’ de Pink. Al ser preguntada por las palabras de Courtney Love, que contó en una ocasión cómo Perry se iba a encargar en un principio de producir el sucesor de ‘American Idiot’ para la banda de Billie Joe Armstrong, Perry confirmó los rumores.

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«Cancelé seis meses de mi calendario para trabajar en el disco. Quedé con Billie Joe y hablamos durante tres horas. Como todos los artistas, creo que había llegado a punto en el que te sientes como que no tienes nada que decir y necesitas ayuda», cuenta Perry.

El problema llegó cuando Courtney se fue de la lengua y reveló los planes de Perry con Green Day: «Empezaron a recibir una reacción muy negativa de sus fans, enfadados porque iban a traer a Linda Perry, que había producido para Pink y Christina Aguilera», relata. No se esperaba que los miembros de Green Day nunca la volviesen a llamar.

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«Habría contactado con ellos para averiguar qué estaba pasando. Nadie me llamó. Perdí seis meses de trabajo programado. Fue una putada, todo porque Billie Joe es un pequeño cobarde y no le gustó la reacción de sus fans», explica Perry. En su momento, el equipo de Green Day publicó un comunicado en el que negaban la involucración de Perry en el proyecto, finalmente quedándose con Butch Vig para la producción de ’21st Century Breakdown’.

«Ocurrió porque soy una mujer que había escrito canciones de pop. Me sentí decepcionada con los chicos, y luego me enfadé con Courtney porque si se hubiera callado habríamos hecho el disco, habría salido y habría hablado por sí mismo», concluye Perry.