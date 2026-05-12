La increíble historia detrás de ‘Beautiful’ de Christina Aguilera

Linda Perry, conocida por ser la compositora y productora de éxitos del pop como ‘Beautiful’ de Christina Aguilera o ‘Get the Party Started’ de P!nk, y anteriormente vocalista y compositora del éxito noventero ‘What’s Up?’ de 4 Non Blondes, ha vuelto a la palestra con el lanzamiento de un nuevo disco en solitario, ‘Let It Die Here’. El álbum incluye principalmente temas originales escritos para la ocasión, aunque también incorpora una nueva grabación de ‘Beautiful’, canción que Perry ha interpretado en directo recientemente, pese a que asegura en entrevistas que inicialmente no tenía intención siquiera de grabarla.

Durante la promoción de ‘Let It Die Here’, Perry ha hablado extensamente sobre la creación de ‘Beautiful’ y ha explicado por qué decidió revisitar la canción tantos años después. Según cuenta, propuso a Cat Power producir esta nueva versión para aportar una perspectiva diferente. Chan Marshall aceptó la propuesta, pero finalmente ambas no pudieron coincidir por problemas de agenda.

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‘Beautiful’, considerado el mayor éxito de Christina Aguilera y uno de los himnos pop LGBTQ+ del siglo XXI, tiene además la particularidad de que la toma vocal publicada es exactamente la misma que la de la maqueta, algo poco habitual en las producciones de pop comercial. Perry asegura que la grabación final apenas contiene “16 pistas musicales”, mientras que muchas producciones pop de principios de los 2000 se construían con cientos de capas.

De hecho, Perry recuerda que tuvo que convencer a Aguilera de mantener la toma vocal original de la maqueta, ya que la cantante quería grabar una versión más elaborada, con más florituras y una interpretación más potente. Aguilera llegó a comenzar esa nueva toma, pero terminó dándose cuenta de que estaba “arruinando” la canción, lo que acabó dando la razón a Perry y reforzando su criterio como productora.

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En las entrevistas, Perry también recuerda cómo nació la canción. Explica que originalmente pensó en interpretarla ella misma y que escribió los primeros acordes de piano años antes de terminarla. Sin embargo, cuando recuperó la idea y llegó a la frase “I am beautiful no matter what they say”, sintió que no podía cantarla de forma convincente porque no se veía a sí misma como una persona “hermosa”.



Más adelante, Christina Aguilera aceptó grabarla para su disco, aunque Perry seguía pensando que quizá la canción no encajaba con ella precisamente porque era “demasiado guapa”. Todo cambió durante la primera sesión de grabación, cuando Aguilera pidió a una amiga que no la mirara mientras cantaba porque le daba vergüenza. En ese momento, Perry entendió que, pese a su imagen pública, Aguilera también arrastraba inseguridades y comprendió que la canción sí era para ella.

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La frase que Aguilera susurró antes de empezar a grabar, “don’t look at me”, se mantuvo en la versión final y todavía puede escucharse en los primeros segundos de ‘Beautiful’.

A pesar de su intuición como productora, Perry asegura que tuvo que defender su visión frente al productor Ron Fair, que no concebía publicar una canción prácticamente sacada de la maqueta y con tan pocas pistas. Perry recuerda que coincidió con Fair en la gala de los Grammy Awards, donde ‘Beautiful’ aspiraba a varias nominaciones, entre ellas la de Canción del Año.

Aguilera interpretó entonces la canción en directo acompañada de una orquesta y, según cuenta Perry, Fair tuvo la osadía de decirle que aquella actuación reflejaba por fin cómo debería haber sonado ‘Beautiful’ desde el principio, pese a que para entonces ya era un enorme éxito internacional. “Creo que su ego no le permitía entender lo que me estaba diciendo”, afirma Perry.





