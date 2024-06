Billboard escoge los mayores himnos LGBTQ: Gaga, número 1

Billboard ha publicado su lista de los «mayores himnos LGBTQ+ de la historia» aprovechando que junio es el mes del Orgullo. Lady Gaga firma la canción número 1 con ‘Born this Way’ (2011), una de las primeras canciones de pop mainstream que incluyeron la palabra «trans» en su letra. Curiosamente, la canción que inspiró ‘Born this Way’, ‘I Was Born this Way‘ de Carl Bean (1977), no aparece en ningún lugar de los 70 puestos que componen la lista.

El segundo puesto es para ‘Chanel’ de Frank Ocean. Una de las pocas canciones que Ocean ha lanzado después de ‘Blonde‘ (2016), es una oda a la pansexualidad. ‘The Joke’ de Brandi Carlile ocupa el tercer lugar de una lista no exenta de sorpresas.

Billboard no se olvida de clásicos como ‘I’m Coming Out’ de Diana Ross (4) o ‘I Will Survive’ de Gloria Gaynor (5) y los intercala con temas que están tan calientes que de hecho actualmente están en listas, como ‘Good Luck, Babe!‘ de Chappell Roan, octavo puesto, o ‘Lunch‘ de Billie Eilish, décimo. Dentro de los 20 primeras posiciones clásicos como ‘Constant Craving’ de k.d. lang (12), se suceden con hits recientes como ‘Unholy’ de Sam Smith y Kim Petras (13).

Abriendo con ‘Grace Kelly’ de Mika en el puesto 70, la lista de Billboard coloca ‘All the Lovers’ de Kylie en el 51, ‘Rebel Girl’ de Bikini Kill en el 48, ‘American Teenager’ de Ethel Cain en el 46 o ‘Beautiful’ de Christina Aguilera en el 42, Entre las sorpresas cabe ver ‘Boys Don’t Cry‘ de Anitta (22) por encima de ‘Smalltown Boy‘ de Bronski Beat (41).

1. Lady Gaga, “Born This Way” (2011)

2. Frank Ocean, «Chanel» (2017)

3. Brandi Carlile, «The Joke» (2018)

4. Diana Ross, “I’m Coming Out” (1980)

5. Gloria Gaynor, “I Will Survive” (1978)

6. Madonna, “Vogue” (1990)

7. Cyndi Lauper, “True Colors” (1986)

8. Chappell Roan, «Good Luck, Babe!» (2024)

9. Clario, «Sofia» (2019)

10. Billie Eilish, «Lunch» (2024)

11. Sylvester, “You Make Me Feel (Mighty Real)” (1978)

12. k.d. lang, “Constant Craving” (1992)

13. Sam Smith & Kim Petras, “Unholy” (2022)

14. Chaka Khan, «I’m Every Woman» (1978)

15. Thelma Houston, “Don’t Leave Me This Way” (1976)

16. Robyn, “Dancing on My Own” (2010)

17. Scissor Sisters, “Let’s Have a Kiki” (2012)

18. Lil Nas X, «Montero (Call Me By Your Name)» (2021)

19. Against Me!, “True Trans Soul Rebel” (2014)

20. MUNA, «I Know a Place” (2016)