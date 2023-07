D.O.D borra la tristeza del pasado con uno de los trallazos del verano

‘So Much In Love’ protagoniza una de las subidas más fuertes de la semana en las listas británicas, donde ha pegado el salto hasta el puesto 24. Es nuestra Canción del Día para este martes.

Tanto ha confiado en ‘So Much In Love’ el sello Armada Music que le ha construido un vídeo que es puro verano, con sus jóvenes bebiendo, bailando, cayendo al suelo, sus tiendas de campaña y sus momentos-beso. Eso sí, con la tristeza que aporta que lo que presenciamos es tan sólo un recuerdo, un deseo de volver al pasado, como se aprecia al principio y al final del vídeo. El presente está marcado por la incomunicación. «Volvamos al momento en que nos queríamos / Retractémonos del dolor que tanto nos causamos», repite sin censar la letra.

D.O.D es el proyecto del británico Daniel Eugene O’Donnell, de 28 años. El progressive house, el electro house, etc, son su especialidad. En activo desde 2009, cuando tan sólo tenía 14 años, hasta ahora era conocido por la aceptación de pistas como ‘Still Sleepless’ con Carla Monroe y ‘Every Step’. ‘So Much In Love’, escrita y producida por él completamente en solitario, ya es el tema suyo que más alto ha llegado en las listas británicas. De momento no tiene álbum.



