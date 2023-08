La relectura satírica de los 90 hecha de plasticorro de ‘Planet of the Bass’

El fenómeno eurodance siempre tuvo algo de irónico e incluso paródico, ya fuera de forma consciente o involuntaria. Y eso se tradujo en sus vídeos musicales. MTV Europe y VIVA, el canal musical alemán surgido en los 90, se llenaron de videoclips festivos y muy petardos, con chicas cantando y chicos rapeando mientras movían mucho las manos en entornos posindustriales y retrofuturistas.

El vídeo que ilustra la paródica ‘Planet of the Bass’ se puede ver como una mezcla entre ‘Fly’ (2 Brothers On The 4th Floor), ‘Space Invaders’ (Hit N’ Hide) y el ‘Lollipop’ de Aqua, uno de los iconos del género. El clip funciona como relectura satírica y un punto nostálgica de la estética sci-fi de plasticorro, croma cutre y alienígenas de carnaval que tanto les gustaba a los productores de videoclips de eurodance.

Hay de todo: aliens roswellianos que parecen salidos de un Área 51 de atracción de feria, tecnología retropop con guiños a los 90 (disquetes 3½, gafas “futuristas” a lo Johnny Mnemonic, ventanas del Windows 95, móviles de concha, Bill Clinton…), iconografía religiosa de belén viviente o función escolar, abducciones extraterrestres con romance interplanetario de fondo y hasta un pinchadiscos, interpretado por el cómico neoyorquino Kyle Gordon, como de discoteca poligonera de Bratislava.



