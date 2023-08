‘Planet of the Bass’: el viral que parodia el eurodance de los 90

En 2022 la canción del verano estaba muy clara. De hecho, había más de una: ‘Despechá’ de Rosalía y la canción de Quevedo y Bizarrap no pararon de sonar durante meses. Era imposible escapar de ninguna de ellas. En 2023 no está tan claro: podría haberlo sido ‘Flowers‘, pero salió en enero. ¿Dónde está el nuevo ‘Despacito’?

Puede que la canción del verano no haya salido todavía: ‘Planet of the Bass’, la canción eurodance de DJ Crazy Times y Biljana Electronica, se ha viralizado en redes sociales. La gente ya se sabe el estribillo, y la canción no sale hasta el 15 de agosto. De hecho, iba a salir el 22, pero tal es la expectación en torno a ella, que su lanzamiento se ha adelantado una semana.

- Publicidad -

‘Planet of the Bass’ es una parodia de los hits de eurodance de los años 90 de grupos como Aqua, 2 Unlimited o La Bouche, perpetrada por el cómico estadounidense Kyle Gordon junto a la tiktoker Audrey Trullinger. Es una sátira de esos hits de eurodance que contaban con una chica que cantaba y un chico rapero que gruñía por detrás. Sin ir más lejos, Aqua han comentado en una publicación de ‘Planet of the Bass’ en TikTok porque sospechan que la canción es una parodia de ‘Barbie Girl’… justamente en el año de ‘Barbie‘.

La parodia es tan fiel a la realidad que la letra da completamente la espalda a la gramática y sintaxis correcta del inglés, pareciendo un caso de mensaje «perdido en la traducción» de un idioma a otro. Pero el estribillo aún contiene perlas como «when the rhythm is glad / there is nothing to be sad» o «danger and dance, clapping the hands, when we out in the space, on the planet of the bass» que se clavan en el cerebro.

- Publicidad -

Aunque la frase de ‘Planet of the Bass’ que más está circulando por redes es «women are my favorite guy». Parecería creada por inteligencia artificial (como la de aquel obituario viral) si no fuera porque la IA está ya bastante avanzada.