«Qué bueno es» lo nuevo de Jamie xx

Tan buenos eran los dos discos publicados por Jamie xx, tanto el que firmó junto a Gil Scott-Heron, ‘We’re New Here‘, de 2011, como el que editó después en solitario, ‘In Colour‘, de 2015, que el productor británico parece haber dado su discografía por terminada. Por supuesto ha habido un tercer disco de The xx, ‘I See You’ (2018), pero de ‘In Colour’ van a cumplirse 10 años el año que viene, y Jamie Smith parece no tener ninguna intención de darle continuación.

Jamie xx se ha entretenido, en los últimos años, produciendo música para otros artistas, entre ellos sus dos compañeros de banda, Romy y Oliver, o pinchando en todos los festivales que te vengan a la mente. Su nueva música ha llegado a cuentagotas, pero siempre aportando algo interesante, como el sample de un hit perdido de los 70 en ‘Let’s Do it Again‘.

El nuevo single de Jamie xx ha vuelto a llegar por sorpresa, en esta segunda semana llena de grandes lanzamientos de 2024. ‘It’s So Good’ es solo el cuarto single propio de Jamie xx en casi una década y llega asociado a una campaña publicitaria, pero ha resultado ser un pepinazo, otra clase magistral de buena electrónica. Es la Canción Del Día de hoy.

‘It’s So Good’ vuelve a exhibir el interés de Jamie xx por los ritmos del funk brasileño adaptados a su propia visión (muy británica) del tecno. La música es saltarina y opulenta por un lado, como si a Jamie se le hubiera colado una banda de carnaval dentro del club, y futurista por otro. Hay tecno, hay garage, hay carnaval, pero también hay una precisión clínica en las percusiones y efectos que le hacen sonar como ese científico loco a los mandos de la discoteca.

Y otra que se le ha «colado» en ‘It’s So Good’ parece ser la TikToker PinkyDoll, la «chica del helado» que se hizo viral hace meses imitando personajes de videojuegos que no se pueden jugar (o «non-playable characters») en esta red social. Se dice, se comenta, que está sampleada. Otro tanto de Jamie xx. ¿Para cuándo el nuevo disco?