Jamie xx se adentra en la pista de baile en ‘Let’s Do It Again’

Coincidiendo con los shows que Jamie xx va a realizar en Coachella este mes, el artista estrena una de sus canciones más ideadas para las pistas de baile de cuantas haya editado jamás. ‘Let’s Do It Again’ se nos presenta tanto en versión «radio edit» como en una extendida por encima de los 7 minutos, ambas dominadas por un sample vocal que recuerda a los grandes clásicos de la historia del disco y el house. Foto: Laura Coulson.

Junto al artista encontramos acreditado a Bobby Barnes, un cantante casi desconocido de los años 70. La canción que ha sampleado es ‘Super High on Your Love’, alterándole el «pitch». En la actualidad, Bobby Barnes tiene 850 oyentes mensuales en Spotify, lo que quizá cambie después de esto.

Se trata de la primera muestra de nueva música propia de Jamie xx en dos años, aunque por supuesto hemos conocido algunas colaboraciones como las que ha realizado con Oliver, su compañero en The xx. Ha producido sus temas ‘Romance with a Memory‘ y también ‘Fruit’.

Su sello informa de que ‘Let’s Do It Again’ está pensado para presentar sus directos, pues es un tema que ya ha venido perfeccionando en sus últimas sesiones, pero también que Jamie xx trabaja en la continuación de ‘In Colour‘. Os dejamos con las fechas que le aguardan, lo que incluye un paso por Primavera Sound.

April 17 USA, Coachella

April 24 USA, Coachella

May 28 Belgium, Core Festival

June 3 Spain, Primavera Sound

June 10 Netherlands, Best Kept Secret Festival

June 11 UK, Parklife Festival

June 12 Germany, Melt! Festival

June 25 Italy, La Prima Estate

June 30 France, Garorock

July 2 Belgium, Rock Werchter

July 14 Switzerland, Gurtenfestival

July 15 Latvia, Positivus Festival

July 16 Portugal, Super Bock Super Rock

July 23 France, Les Nuits Secrètes

August 12 Sweden, Way Out West

August 20 UK, Otherlands Music & Arts Festival

August 26 UK, Lost Village Festival

August 27 France, Rock en Seine

September 3 UK, Forwards

September 22-25 USA, Firefly Music Festival

November 4 Italy, Club 2 Club